Il festival sarà al Quadrivio 

Sfilata dei costumi tradizionali al mattino con l’arrivo dei gruppi nella cattedrale di Santa Maria della Neve. Il festival del folclore, dal tardo pomeriggio alla notte, non sarà ai Giardini come appariva sicuro nelle scorse settimane, ma allo stadio Frogheri. La festa del Redentore inizia a delinearsi a un mese dalla grande kermesse. Tanti eventi saranno definiti nei prossimi giorni, ma per ora qualche punto fermo emerge, a iniziare dalla scelta dell’amministrazione comunale di garantire la disponibilità del Quadrivio per l’esibizione tanto attesa dei gruppi folk.

Lavori rinviati

Per lo stadio è in programma un intervento di sistemazione con una nuova illuminazione e il campo in erba sintetica. «L’inizio dei lavori era previsto a ottobre, ma è stato posticipato a maggio 2026. Perciò lo stadio che prima non era disponibile ad agosto ora lo è e per tutta la prossima stagione potrà essere utilizzato dalla Nuorese calcio», spiega la neo assessora Natascia Demurtas che si occupa di sport, turismo, cultura, spettacolo, associazionismo e politiche giovanili. Lo slittamento di un anno dell’intervento evita le trasferte obbligate alla squadra e per il 24 agosto apre le porte ai visitatori che potranno seguire le danze dei gruppi folk.

I preparativi

«Ci stiamo preparando per l’accoglienza e l’ospitalità di fedeli e turisti, per la promozione del territorio e per la valorizzazione di un evento tanto importante per i nuoresi», dice Demurtas, in contatto con tante associazioni anche per definire le iniziative di contorno alla grande festa di agosto. Non solo quella del 24 con la sfilata che sarà aperta dai gruppi folk cittadini e dal gruppo spontaneo di Nuoro e chiusa dai cavalieri attesi da tutta la Sardegna. Ma anche quella religiosa del 29 agosto, in cima al monte Ortobene, irrinunciabile soprattutto per i nuoresi che rinnovano il pellegrinaggio a piedi fino alla statua del Redentore per seguire la messa solenne e la processione. Altra giornata di forte richiamo è quella del 23 agosto con lo spettacolo irresistibile delle maschere tradizionali sarde, accolte nel cuore della città.

Rete museale

Se le iniziative delle associazioni sono ancora in fase di definizione è invece certo che tutti i musei cittadini garantiranno l’apertura nella giornata del 24 agosto. Orario continuato per accogliere i visitatori richiamati in città dal fascino dei costumi e delle tradizioni. Per loro sarà l’occasione anche di scoprire la varietà dei tesori artistici e culturali, dal Man all’Archeologico, dall’Isre a Spazio Ilisso.

