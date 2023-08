Il Festival Nuoro Jazz torna in scena tra note, diari di viaggio e seminari 

Suonerà per la prima volta in Italia sul palco di Nuoro Jazz il contrabbassista di San Francisco Larry Grenadier, enorme talento e spesso partner musicale di Pat Metheny e Brad Mehldau. Ma è ricchissimo il cartellone della trentacinquesima edizione del Festival – come sempre fatto non soltanto di concerti di artisti internazionali e italiani, ma anche di seminari tenuti da docenti di primo piano della scena jazzistica nazionale – in spazi diversi in tutta la città.

La partenza

Si comincia mercoledì mattina, quando si apriranno i cancelli della Scuola civica di musica "Antonietta Chironi", in via Tolmino, per l’avvio delle attività didattiche che culmineranno nel consueto saggio finale, in programma a Onifai. Centoventicinque iscritti (15 anni il più giovane, 70 il più grande), per la maggior parte in arrivo dalla Penisola, ma anche da Germania, Francia e Olanda. Lezioni a cura del corpo docente coordinato dal contrabbassista Salvatore Maltana, una squadra che comprende Emanuele Cisi (corso di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz), Dado Moroni (pianoforte), Max De Aloe (armonica cromatica), Marcella Carboni (arpa jazz), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (basso e contrabbasso), Salvatore Spano (teoria, armonia, laboratorio di composizione e improvvisazione), Stefano Bagnoli (batteria) e Enrico Merlin (storia del jazz). Si unisce quest'anno la cantante Alessandra Soro. Masterclass internazionale a cura di Larry Grenadier.

I concerti

Anche i concerti iniziano mercoledì, alle 21 nel Giardino della Biblioteca Satta, con il trio 377 del contrabbassista e compositore sardo Sebastiano Dessanay, con il pianista australiano (da tempo residente in Sardegna) Peter Waters e il percussionista Roberto Migoni. 377 sono i comuni della Sardegna toccati da Dessanay nel suo progetto artistico, realizzato tra il 2018 e il 2019, che l'ha visto girare l'isola in bicicletta e in compagnia del suo ukulele. Esperienza alla base del libro “377 project”, diario di viaggio pubblicato lo scorso settembre dal Touring Club Italiano per la collana Geografie, che Dessanay presenterà giovedì 24 durante un concerto in solo a Casa Ruju (ore 18.30).

Venerdì 25 al “Man”, Max De Aloe, docente di armonica cromatica ai seminari nuoresi, presenta il suo libro "L'armonica che respira. Di jazz, pugili e ghiaccioli" per esibirsi poi in un concerto in solo fra le sculture di Matisse nella struttura in via Sebastiano Satta. Alle 21, nel Giardino della Biblioteca Satta, in scena il Flatiron Trio, ovvero Roberto Cipelli, insieme con due musicisti emergenti, Loris Lari al contrabbasso e Davide Bussoleni alla batteria,

Sabato 26, al Teatro San Giuseppe, il concerto in solo di Larry Grenadier, prima, alle 18.30 allo Spazio Ilisso, un altro concerto solistico: protagonista Eugenia Canale, giovane ed eclettica pianista, fra jazz e musica classica e contemporanea. Per lei, altro impegno l'indomani - domenica 27 - alla guida di un quartetto con Max De Aloe, all'armonica, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Marco Castiglioni alla batteria.

Extended Singularity è il nome del quartetto del pianista livornese Stefano Onorati e del trombettista bresciano Fulvio Sigurtà, di scena lunedì 28 (ore 21) nel Giardino della Biblioteca Satta, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

Pianoforte, toy piano e altri piccoli strumenti a tastiera e a piastre sono l'armamentario di Silvia Corda per il suo solo di martedi 29 alle 18.30 allo Spazio Ilisso. Mercoledì 30 alle 18.30 nei Giardini del Museo Archeologico Nazionale si esibirà il chitarrista Enrico Merlin, alle 21 nel Giardino della Biblioteca Satta il progetto "Fantàsia" del contrabbassista e compositore Jacopo Ferrazza, con Livia De Romanis al violoncello, Alessandra Diodati alla voce, Enrico Zanisi al pianoforte, synth e live electronics, e Valerio Vantaggio alla batteria.

Giovedì 31 alle 18.30 al Man c’è Marta Loddo, una delle più apprezzate musiciste sarde, in serata nel Giardino della Biblioteca Satta il gruppo Talea.

Programma completo e info si possono avere chiamando all’Ente Musicale di Nuoro, allo 07843615, sul sito entemusicalenuoro.it, sulla pagina Facebook, oppure inviando una mail a info@entemusicalenuoro.it e entemusicalenuoro@gmail.com. (red. spet.)

