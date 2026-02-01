Il festival letterario trasloca tra le polemiche 

"Il festival letterario del Monreale” lascia definitivamente San Gavino. Il motivo? Nell’ultima edizione, che ha riscosso grande successo di pubblico, non sono mancati i veleni e le incomprensioni con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Altea. Di qui la decisione degli organizzatori portare la rassegna a Sardara. «Dopo l’edizione 2025 – dice la direttrice artistica Francesca Spanu – ci siamo resi conto che le divergenze in merito alla gestione dell'evento tra l'associazione festival, la direzione artistica e l'amministrazione comunale di San Gavino, in particolare con l'assessore alla cultura e soprattutto con il sindaco, erano tali da rendere impossibile lavorare con la serenità che l’evento richiede. Ogni giorno abbiamo ricevuto da parte dell’amministrazione osservazioni e critiche anche per cose futili e inesistenti. Tutto questo ha creato un clima pesante e teso che ha rischiato di compromettere la manifestazione: la separazione è stata inevitabile».

La delusione

«Sono molto amareggiata per il paese – aggiunge Francesca Spanu –. Quando abbiamo deciso di affidare il Festival al Comune di San Gavino, eravamo consapevoli che un cambio di amministrazione avrebbe potuto comportare conseguenze per l'evento. Ma era un rischio che abbiamo voluto correre per il bene dell'evento. Sono stata accusata di invitare solo i miei amici. Il sindaco sin da luglio 2024 ha chiesto all'assessore alla Cultura di valutare un cambio di direzione artistica. Oltre a non aver ricevuto neanche un complimento, siamo stati anche rimproverati per aver mangiato un pezzo di torta e un' anguria regalati da terzi allo staff. sorvoliamo sulle affermazioni sugli autori sardi che per qualcuno non erano abbastanza prestigiosi. Anche un autore da 100.000 copie in Italia e all’estero. Il festival si terrà a Sardara».

Il sindaco

Il sindaco Stefano Altea smorza le polemiche: «Invito a riportare il confronto su un piano sereno e costruttivo, lontano da polemiche e letture politiche. Come amministrazione ricordiamo che il festival è un’iniziativa pubblica, sostenuta con risorse comunali e regionali. In questi anni è stata portata avanti nel rispetto dei ruoli e in spirito di collaborazione con l’organizzazione storica. Auguro all’associazione festival letterario del Monreale le migliori soddisfazioni. Come amministrazione proseguiremo con la stessa determinazione alla crescita della rassegna di San Gavino Monreale con lo spirito di inclusione che dovrebbe contraddistinguere la cultura a ogni livello».

