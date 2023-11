Il festival identitario e le Città di fondazione 

Conferenze, concerti, visite guidate, una rassegna cinematografica e degustazioni di prodotti tipici e vini sono solo alcune delle attività che animeranno i prossimi otto giorni. In vetrina la storia di Arborea con tutte le sue peculiarità. Inizia domani e si protrae fino a domenica 26, il festival culturale “Istòria – Nell'acqua edizione 2023”.

«Vetrina importante»

«Questa manifestazione – sottolinea la sindaca, Manuela Pintus - è importante perché mette a disposizione di cittadini e visitatori le informazioni che riguardano la storia e l'identità di un territorio abbastanza recente come Arborea. Il festival non si limiterà solo a questo, ma affronterà anche tematiche attuali come le emergenze climatiche e le sfide energetiche».

L’esordio

La giornata di apertura vedrà la conferenza “Valorizzare il patrimonio materiale e immateriale delle Città di Fondazione” tenuta da professori dell'Università i Cagliari, rappresentanti politici dell'Oristanese e i sindaci anche di Alghero e Carbonia. Nei giorni successivi spazio ai concerti con i cori Voci bianche Don Bosco e Santa Cecilia di Arborea, diretti da maestro Riccardo Zinzula.

Enogastronomia

Tra gli appuntamenti clou quello che si svolgerà martedì 22 al teatro dei Salesiani, “La terra e il vino: Arborea doc”. Roberto Ripa, giornalista de L’Unione Sarda, e l’enologo Piero Cella alle 18.30 racconteranno storia e aneddoti del mondo della viticoltura ad Arborea. «Parleremo della viticoltura e dell’enologia negli anni in cui era operativa la cantina sociale. Vedremo tutte le sue varietà dovute all’intreccio di culture e tradizioni che caratterizzano Arborea. Una cittadina che ha due doc, “Arborea Trebbiano” e “Arborea Sangiovese”, varietà che non sono certamente sarde, per cui abbiamo la responsabilità di tenerle in piedi», svela Piero Cella.

Due giorni prima invece spazio alla polenta, con una conferenza curata dalla Pro Loco. «Approfondiremo la storia e la tradizione di questo piatto, partendo dai coloni che hanno portato la polenta ad Arborea per arrivare ai 40 anni della nostra sagra. Concluderemo poi con uno sguardo verso il futuro e ragioneremo su quello che possiamo fare per agevolare la crescita di questo prodotto», annuncia il presidente, Paolo Sanneris.

Cinema a tour

La rassegna cinematografica del festival, “Cinelstoria”, offrirà una selezione di film che esplorano tematiche legate all'acqua e alla bonifica.

Ma saranno organizzate anche visite guidate nei luoghi della bonifica, condotte da esperti come Giorgio Pellegrini, Carlo Perelli e Paolo Sanjust. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti; il programma sul www.museoarborea.it

RIPRODUZIONE RISERVATA