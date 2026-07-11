Il festival fa sorridere gli operatori 

Con la cultura si mangia e il festival letterario 7Sere 7Piazze 7Libri è diventato il piatto forte nel menù degli eventi estivi del paese, capace di nutrire non solo la mente ma anche l’economia locale. La sedicesima edizione del festival, ideato e diretto dal giornalista Giacomo Mameli, è in programma dal 27 luglio al 2 agosto: visti i successi degli anni precedenti Perdasdefogu è già in fermento. «Le presenze alle serate sono in crescita, dal 2010 a oggi sono decuplicate - spiega uno degli organizzatori, Vittorino Murgia, presidente della Pro Loco - siamo felici che la cultura porti importanti benefici e ricadute per la nostra comunità».

Effetti positivi

Si chiama effetto moltiplicatore e si traduce in benessere. Lo sviluppo economico legato alla kermesse, almeno a livello empirico, è confermato da esercenti, ristoratori e imprenditori. In sedici anni sono nati, tra l’altro, due b&b, un home restaurant e una struttura per affitti brevi e locazione turistica. Giuseppe Melis, gestisce il Bar biliardi, a due metri da una delle piazze di 7Sere. «Il festival è diventato un appuntamento importante e atteso, si fa cultura e aggregazione - spiega - in quella settimana si lavora di più, si sta più insieme, il nome di Perdas esce fuori dai confini regionali». C’è chi guarda alle prossime settimane con fiducia, come Elisetta Conigiu, titolare della locazione turistica “La casa di nonna”: «Frequento da anni la manifestazione culturale, l’incremento del pubblico si nota di anno in anno, sono certa che registrerò il tutto esaurito». Chi arriva da lontano si ferma per qualche giorno, oltre i libri e i giornali acquista anche un ricordo prezioso. Nella gioielleria di Jole Conigiu c’è un gran via vai nella settimana festivaliera. «Il paese si riempie di nuovi visi, c’è uno scambio culturale e una importante ricaduta economica, nei giorni del festival c’è un eccezionale aumento delle vendite, anche dell’80 per cento in più rispetto ad altri periodi dell’anno». A volte ritornano, come spiega lo chef Tore Muriga dell’home restaurant Materia Sarda. «Grazie al festival abbiamo l’occasione di far assaggiare in nostri prodotti ai turisti. Chi viene a trovarci poi torna inaspettatamente anche in bassa stagione, la cultura fa bene e si vede». Dodici gli appuntamenti: nell’anteprima, oggi, alle 21, Paola Pilia presenterà il podcast “Il nastro celeste”, in biblioteca. Il 27 luglio ore 21 il via con Bianca Pitzorno e Graziella Monni in piazza Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA