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Sciampitta.
12 luglio 2026 alle 01:12

Il festival entra nel vivo: applausi e grande festa per la sfilata dei gruppi 

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I colori e i suoni di Sciampitta accendono l’estate quartese. Il folklore arrivato dall’oltremare che si fonde con quello locale, e la città che accoglie e diventa vetrina della storia e delle tradizioni.

Anche quest’anno il festival internazionale - organizzato dall’associazione Città di Quarto - conquista cittadini e turisti presenti in città, in tanti ieri - poco dopo le 20 - lungo il percorso della parata dei gruppi in centro, da piazza Sant’Elena a via Martini. Sfilata con l’animazione dei gruppi folk locali e gli ospiti arrivati quest’anno da Argentina, Perù, Portogallo e Friuli. Sfilata anticipata dalla messa dei popoli nella Basilica di Sant’Elena, e dalla cerimonia ai Caduti in piazza. Dopo le 21 l’apertura ufficiale della rassegna in piazza Mercato: protagonisti i tamburini e trombettieri “Sa Sartiglia” di Oristano, il gruppo Auras, il gruppo Su Idanu, Sotziu tenore murales di Orgosolo, l’associazione Cuncordia a launeddas, insieme a Perù, Argentina, Portogallo e Friuli. «Dopo 41 anni l’emozione è sempre forte», ammette il patron del festival Gianni Orrù, «ogni edizione richiede tempo, impegno e lavoro, tutto ripagato dai sorrisi, gli applausi e la grande partecipazione dei quartesi e dei turisti ai diversi appuntamenti». Uno dei pezzi forti della rassegna la mostra dei costumi tradizionali allestita sino a stasera a Sa Dom’e Farra. Oggi è in programma la rassegna dedicata a su cantu a curba. Poi ancora spettacoli sino a mercoledì, alle 21, con la chiusura in diretta su Videolina.

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