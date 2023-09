Il festival dell’oro di Cabras 

Cucine a cielo aperto dove chef stellati, secondo il loro gusto, esalteranno il prodotto principe degli stagni del Sinis. Per tre giorni sua maestà la bottarga sarà la protagonista del Festival ideato per celebrarla al meglio. Come? Con degustazioni, show cooking, laboratori di cucina, eventi, spettacoli, convegni, incontri, mostra mercato e tanto altro ancora.

Il festival

Un mix che andrà in scena da venerdì a domenica prossimi nel centro storico di Cabras, dalla mattina alla sera. Un grande evento per il quale la Regione ha stanziato 110 mila euro: l’obiettivo è portare la bottarga di Cabras nelle migliori tavole d’Italia e d’Europa, dando il giusto valore commerciale alla qualità e specificità dei prodotti dello stagno.

Un weekend enogastronomico di gran classe durante il quale una giuria di esperti giornalisti premierà il miglior piatto preparato dai cinque ristoranti locali che parteciperanno al Festival. Gli chef stellati Francesco Brutto, Alessandro Bellingeri e Salvatore Camedda, invece, esalteranno la bottarga con la loro arte. Il risultato? Una sorpresa. Presenti anche diversi giornalisti di testate nazionali e sommelier locali. Il Festival questa volta è abbinato anche alla Vernaccia, vino che, a detta degli esperti, si abbina in maniera egregia con l’oro giallo di Cabras.

Gli eventi

L’evento, organizzato dal Comune di Cabras, con il contributo della Fondazione di Sardegna, il Gal, Slow Food e l’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, prenderà il via venerdì alle 21 in piazza Eleonora con la presentazione del Festival. Subito dopo il concerto degli Mp4. Sabato invece, a partire dalle 11, alla peschiera Mar’e Pontis, andranno in scena diversi laboratori del gusto. Alle 18, in piazza don Sturzo, l’apertura dell’expo, degustazioni guidate e show cooking. Allo stesso orario, in piazza Eleonora, esperti parleranno della bottarga in tutte le sue sfaccettature. Domenica stesso programma. Alle 18 però è prevista la sfida tra barman locali con cocktail a base di Vernaccia. Alle 21 la premiazione del miglior piatto preparato durante il Festival dai ristoratori del paese, selezionato dai giornalisti presenti all’evento.

