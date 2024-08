Il festival dell’illustrazione nel cortile del museo Nivola  

"Tutto d'un tratto" è il titolo della seconda edizione del Piccolo festival dell'illustrazione nel cortile del museo Nivola di Orani. L'iniziativa ha riscosso un enorme successo lo scorso anno, per questo la replica, con tante novità, si terrà il 14 settembre. I nomi degli illustratori coinvolti e il programma saranno svelati a breve sul sito e canali social del museo. Il Piccolo festival dell'illustrazione è un progetto ideato e promosso dal Nivola che propone una ricognizione del panorama dell'illustrazione in Sardegna. L'obiettivo è quello di sostenere gli artisti del settore, dando loro l'opportunità di presentare le proprie illustrazioni ed entrare in contatto con appassionati e addetti ai lavori che potranno anche acquistare le opere. (g. pit.)

