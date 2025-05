Il Festival del turismo sostenibile al monte 

Cultura e riflessioni sull'attualità arricchiscono maggio e giugno in città. Oggi e domani il Ceas Nuoro organizza il Sostenibili tour festival in località Solotti, Milianu e Farcana, sul monte Ortobene. Si tratta della sesta edizione che attraverso laboratori, attività, spettacoli e azioni mira a fare qualcosa per il pianeta. Alle 18 tavola rotonda sull'acqua dal titolo Sorgenti di dialogo a cura di Francesco Murgia referente Parco di Tepilora e Riserva Mab Tepilora, Rio Posada e Montalbo, poi reading e presentazione del manuale L’Abc dell’H2O per le buone pratiche e utilizzo dell'acqua. Il 31 alle 9.30 “Memorie che sgorgano”, un’immersione tra natura e cultura seguendo le fonti storiche del Monte Ortobene. Un metodo per abbracciare la consapevolezza e il dialogo con la natura e il futuro. A pensare al futuro c’è anche la Camera di commercio per il Distretto culturale del Nuorese con tre avvisi finalizzati alla selezione di figure professionali. Il primo è Dcn Digital per la realizzazione di 7 tour immersivi, 12 scansioni 3D e una web app. Poi Adcn project manager e Tutor d’aula per i percorsi formativi.

