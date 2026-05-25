Il festival del Gin&Tonic nell’Isola 

Tutto pronto a Marrubiu dove sabato e domenica, l’ex cantina sociale ospiterà la tappa sarda del Gin & Tonic Festival.

«Per la prima volta l’isola entra nel tour nazionale - affermano gli organizzatori - diventando il punto di partenza dell’edizione 2026. Portare il festival in Sardegna era un obiettivo che inseguivamo da tempo. La scelta di Marrubiu non è casuale in quanto volevamo un luogo autentico, capace di accogliere un pubblico curioso e appassionato. L’ex cantina sociale è perfetta per raccontare un progetto che unisce cultura del bere, scoperta e convivialità». L’evento è cresciuto fino a diventare un riferimento nazionale, con tappe a Milano, Torino, Genova, Verona, Berlino e oltre 60mila presenze nel 2025. L’edizione sarda si annuncia come una delle più ricche di sempre: oltre 400 etichette di gin saranno disponibili per degustazioni, masterclass e incontri con produttori italiani e internazionali. «È un numero mai visto in Sardegna - sottolineano ancora gli organizzatori - un’occasione unica per scoprire distillati rari, nuove tendenze e storie di produzione». Il festival non è solo degustazione, sarà un’esperienza immersiva. «Il nostro obiettivo – concludono - è creare un luogo dove il gin è un pretesto per condividere cultura, musica e momenti di qualità». ( s. c. )

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