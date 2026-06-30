Il festival del folk anima il parco Parodi Gruppi di ballo e musica da tutta l’Isola 

Tutto è pronto per la quarta edizione di “Dì de festa”, la rassegna folkloristica organizzata dalla Pro loco. Sabato alle 21 al parco Parodi a Sant’Andrea si alterneranno i gruppi folk provenienti dalle diverse parti dell’Isola. Oltre al gruppo di Quartu, saliranno sul palco i gruppi folkloristici di Siliqua, Domusnovas, Selargius, Cagliari, Quartucciu, Sinnai, Uta, Villanova Truschedu, Gonnesa, Cabras, Samassi, Villaurbana, Castelsardo, Villaspeciosa, Dolianova e Settimo San Pietro. Ad accompagnare la rassegna saranno il suonatore di launeddas Stefano Cara, il Tenore Murales di Orgosolo e il gruppo Novas Antigas con Rita Farci. A presentare la serata sarà Giuliano Marongiu.

“Dì de Festa" rappresenta ormai un appuntamento consolidato, nato con lo scopo di valorizzare le tradizioni popolari attraverso la musica, il ballo, il canto e il costume tradizionale e apre le iniziative estive organizzate dalla Pro loco che proseguiranno il 18 luglio con la festa della birra.

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