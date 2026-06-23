Il festival del circo invade le periferie   

Il circo contemporaneo torna a invadere piazze e parchi con la quarta edizione di Circondando, festival internazionale itinerante dalla compagnia teatro Circo Maccus, ideato e diretto da Virginia Viviano. Diverse le tappe in Sardegna e ci sarà anche Cagliari con l’appuntamento di martedì 30 giugno (piazza San Michele) e la serata di mercoledì primo luglio nell’ex Lazzaretto di Sant’Elia.

Circondando intreccia spettacolo, formazione, ricerca e partecipazione, trasformando i luoghi attraversati in spazi di incontro e stupore. «Il circo è un ponte gettato tra il sogno e la realtà, un rito collettivo che trasforma la piazza in un luogo di meraviglia», afferma Virginia Viviano. Dopo il successo delle prime tre edizioni, il progetto cresce ancora grazie al sostegno di Fondazione di Sardegna, Regione Sardegna, Ministero della Cultura, Comune di Cagliari e Comune di Quartu Sant’Elena. Il filo conduttore di questa nuova edizione sono gli Archetipi: attraverso il linguaggio del corpo acrobatico, del teatro fisico e della relazione scenica, il festival esplora simboli universali, paure, desideri e memorie collettive. Il percorso, già avviato con particolare attenzione alle aree più remote e marginali dell’isola e attraverso la residenza artistica guidata da Cristina Coltelli dedicata proprio alla ricerca sugli archetipi, è un’indagine poetica e fisica sulle forze primordiali che abitano l’essere umano.

Il programma a Cagliari prevede, martedì 30 giugno in piazza San Michele il concerto dell’orchestra Mütante Mysticanza alle 21 e, alle 22, lo spettacolo Espera. Il giorno dopo all’Lazzaretto di Sant’Elia si replica con il concerto dell’orchestra Mütante Mysticanza alle 21 e Kairos alle 22.

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