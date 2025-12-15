Il festival dei film fatti con lo smartphone 

Anche quest’anno, in prossimità del Natale, a Quartu è tempo di cinema con il Phone video festival: la rassegna – come sempre – intende coinvolgere le nuove generazioni nella produzione di cortometraggi attraverso riprese fatte con lo smartphone.

Il contest è promosso dal Comune insieme alla Regione e all’associazione Enti locali, ed è arrivato alla quarta edizione. Quest’anno il titolo è “Racconta un sogno”: anche stavolta l’invito è rivolto ai giovani e alle scuole: «I cortometraggi – spiegano gli organizzatori – devono essere realizzati esclusivamente con lo smartphone e durare da un minimo di 20 secondi a un massimo di tre minuti. L’obiettivo è stimolare la creatività degli studenti quartesi, la capacità di narrativa di ognuno di essi, ma anche il lavoro di gruppo e quindi la capacità di interagire col prossimo».

Il regolamento è stato inviato dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune a tutti gli istituti scolastici quartesi, e la scadenza per la presentazione dei progetti fissata per giovedì 18 dicembre.

Le opere più meritevoli saranno proiettate durante le serate del festival (venerdì 19 e sabato 20 dicembre), e i registi selezionati concorreranno per l’assegnazione dei premi da 1.000 a 300 euro. (f. l.)

