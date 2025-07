Il festival cambia nome, minoranza all’attacco 

Dopo nove anni di incontri culturali il festival “Dammi un 5!” di Monastir si prepara a una nuova fase. Ma in paese scoppia la polemica. «Cambiare organizzazione e nome a un festival ben radicato nel tessuto culturale del paese è senza senso, – spiega Alessio Marotto, consigliere di minoranza – questa è una manifestazione molto sentita, visto che è sempre andata bene avremmo gradito che continuasse ad avere la sua identità». Il festival, che si svolgeva a settembre, sarà inserito in un cartellone di eventi più ampio che nelle intenzioni della nuova amministrazione dovrebbe durare un anno. «Abbiamo deciso di fare un festival che si chiamerà Tramas e si svilupperà in 365 giorni. “Dammi un 5!” non sarà cancellato, ma i suoi eventi saranno inseriti dentro questa manifestazione più ampia», risponde Giovanni Battista Loi, assessore alla Cultura. Una scelta, secondo Marotto, inspiegabile. «Trovo la loro scelta un azzardo. Cambiare nome è come dare un taglio al passato, quando cambiano le Giunte, le cose che funzionano vanno migliorate», prosegue Marotto. «Il nostro è un programma nuovo e futuristico, tutte quelle manifestazioni che venivano svolte nell’arco di pochi giorni, le organizzeremo in un anno. Anche noi abbiamo l’interesse che gli eventi, soprattutto que lli culturali, vadano avanti per i giovani» chiude Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA