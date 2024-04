«Il ferro che sostiene il ponte è bucato» 

«Ditemi voi se il ponte era da chiudere immediatamente oppure no». Lo ripete più volte il commissario straordinario della Provincia del Sud Sardegna, l’ingegnere Mario Mossa. Lo ripete nella tarda mattinata di ieri mentre effettua un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione del ponte in ferro che collega Villaputzu col resto del Sarrabus. Ponte chiuso con un’ordinanza e mille polemiche dallo scorso 8 dicembre. «Sia chiaro – mette subito in evidenza Mossa – da parte mia nessuna polemica, anzi ritengo sia meglio non dire nulla. Quello che oggi tutti possono vedere non ha bisogno di ulteriori commenti». E quello che si vede è il ferro ossidato e bucato che sostiene il ponte su ambo i lati.

L’intervento

La situazione sarebbe emersa in tutta la sua gravità solo al termine della sabbiatura effettuata dalla ditta che si sta occupando della ristrutturazione (la Cantieri Edili S.r.l. con sede a Favara in provincia di Agrigento per un importo di un milione e 704 mila euro mentre è di 2,7 milioni l’importo ammesso a finanziamento).

La parte più pericolante è quella lato mare «perché – aggiunge Mossa, accompagnato nel sopralluogo dal sub commissario Ignazio Tolu – ha accusato di più la salsedine, ma anche dall’altro lato la situazione è critica. Non c’era davvero più tempo da perdere». Meno critica la situazione della parte in calcestruzzo «ma anche lì – spiega uno dei responsabili della Cantieri Edili – ci sono importanti lavori da fare». Tra le curiosità «le piante di fichi d’India che sono cresciute poggiandosi sui ferri, sotto e sui fianchi del ponte».

Un’assemblea

Per giovedì, intanto, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu in collaborazione con il comitato spontaneo per il ponte ha convocato una assemblea pubblica per parlare, in particolare, della realizzazione di un guado in sicurezza (in attesa dello svincolo in località Sant’Angelo). I soldi per l’intervento – messi a disposizione dalla Regione ma oggi in mano alla Provincia – dovrebbero essere girati al Comune.

«In queste settimane – sottolinea il primo cittadino – insieme all’ufficio tecnico e ai tecnici incaricati abbiamo lavorato per trovare le giuste soluzioni che ci permettessero di alleggerire il grave problema che sta affliggendo il nostro paese e siamo convinti di essere nella giusta direzione. Sarà un importante momento di condivisione delle soluzioni che siamo pronti a realizzare per il bene di Villaputzu e di tutto il Sarrabus».

Appuntamento nell’Aula consiliare di via Da Vinci alle ore 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA