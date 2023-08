Il Ferragosto naturista nella Baia delle Ninfe 

Un Ferragosto alternativo, lontano dal caos della movida algherese, immersi nella calma della piccola spiaggia naturista della Baia delle Ninfe. È la proposta di Anita, l’Associazione Naturista Italiana di promozione sociale, che ha scelto la Riviera del Corallo, con la sua unica spiaggia nudista autorizzata, per una festa di mezza estate aperta a tutti: «Non solo agli appassionati della pratica della nudità e della tintarella integrale», specifica Sergio Cossu del consiglio direttivo nazionale di Anita. L’evento, non a caso, si chiama “Ferragosto Naturista Condiviso 2023” e promette di essere speciale. L’appuntamento per tutti, nudisti e non, sarà a partire dalle 10 nella splendida spiaggia incastonata nel Golfo di Porto Conte, all’interno dell’omonimo Parco naturale regionale.

Il luogo

«La spiaggia – ricorda Giuseppe Ligios, referente regionale dell’associazione Anita – è stata istituita nell’estate 2022 dal Comune di Alghero grazie alla nuova legge regionale sul turismo che prevede la fruizione naturista e sta registrando un crescente numero di presenze di turisti italiani e stranieri, che sembrano apprezzare molto la scelta fatta dall’amministrazione algherese». È la prima volta che Alghero ospita il Ferragosto in costume adamitico. Una manifestazione che si svolge in contemporanea in diverse spiagge di tutta Italia con l’obiettivo di promuovere a livello mediatico il nord ovest della Sardegna come una delle principali destinazioni per il turismo naturista in Sardegna.

Il Distretto

La giornata sarà animata dai volontari dell’associazione con diverse attività di intrattenimento: body painting, giochi e snorkeling. «Sarà l’occasione per i neofiti di provare in tutta serenità l’esperienza di abbandonare il classico costume da bagno e sentirsi per un giorno parte integrante della bellezza della natura della Riviera del Corallo», dicono gli organizzatori. Una sfida per provare a promuovere il Distretto del Turismo Naturista della Sardegna, con l’obiettivo di inserire l’Isola nella rete mondiale di questa forma di villeggiatura. I numeri sono importanti: il naturismo coinvolge oltre 500mila italiani, anche se solo il 30 per cento decide di trascorrere la propria vacanza in Italia, portando in dote un fatturato di circa 54milioni di euro. In Europa si stimano circa 20 milioni di turisti che praticano il naturismo, olandesi e francesi in testa. Le spiagge autorizzate a oggi sono cinque in Sardegna, nei Comuni di Alghero, Arbus, Muravera, San Vero Milis e Sassari. A breve si aggiungerà anche quella di Bari Sardo, inserita nel Piano di utilizzo dei litorali approvato dalla Regione. «Con sei spiagge superiamo la Toscana – svela Cossu – e la Sardegna diventa la prima regione per il turismo naturista». Ora che anche l’Isola, pezzo dopo pezzo, sta costruendo il proprio puzzle di spiagge per naturisti, il secondo passo sarà istituire un distretto tra Comuni. Sole e mare, ma non solo. Anche ristorazione, eventi, escursioni, rigorosamente senza tessuti indosso. I primi di settembre, poi, ci sarà il Festival naturista Sardegna Isola Nuda, tra Alghero e Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA