Il Ferragosto è d’oro, 569mila passeggeri attesi negli aeroporti  

Il Nord Sardegna batte il Sud. Almeno sui numeri degli aeroporti. Questo il passo del Ferragosto isolano che nei tre scali dell’Isola si misura con arrivi e partenze compresi tra il 9 e il 18 agosto. Olbia e Alghero chiuderanno l’appuntamento di mezza estate a quota 349mila passeggeri; su Cagliari, invece, i viaggiatori dovrebbero toccare quota 220mila. Insomma, al netto dell’overturismo – il sovraffollamento concentrato in una stagione sempre più breve, ultima preoccupazione di Governi e ambientalisti, incluso l’assessore regionale Franco Cuccureddu -, la stagione 2024 sembra nata sotto una buona stella: la settimana clou dell’estate farà staccare qualcosa come 569mila biglietti.

Quadro d’insieme

Dunque, il Ferragosto sardo si conferma un’opzione di viaggio ambita, a giudicare dai movimenti negli aeroporti. Per traffico, lo scalo di Cagliari resta il primo dell’Isola con già due milioni e 900mila passeggeri da gennaio a luglio. Ma Olbia insegue a quota due milioni e il Nord Sardegna insieme supera i transiti del capoluogo sommando i 908.977 passeggeri di Alghero. Per tutti sono comunque numeri da record. Cagliari sta facendo registrare una crescita del 7 per cento sul 2023, con un +6,2 sul traffico domestico e un +9,3 su quello internazionale. L’impennata di Olbia, con il Costa Smeralda, è addirittura arrivata al 20 per cento, pari a un aumento di oltre 337mila passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023. Più 8 per cento ad Alghero, con 67.295 nuovi transiti e oltre 7mila movimenti.

Il solleone in numeri

Sul Mameli di Cagliari i 220mila viaggiatori che si conteranno nella settimana di Ferragosto rientrano in un’offerta di 250mila posti, con circa 1.400 movimenti. Dal 1° al 12 del mese, la crescita dello scalo è stata di undici punti base sul 2023, pari a oltre 250mila viaggiatori. Fabio Mereu, nuovo amministratore delegato di Sogaer, la società di gestione dello scalo, preferisce però lo sguardo lungo: «Il nostro obiettivo resta allungare quanto più possibile la stagione. Quella del 2024, iniziata ad aprile, è caratterizzata da 81 rotte, di cui trentatré domestiche e 48 internazionali. Le compagnie aeree che transitano nello scalo sono venti, per un totale di 68 destinazioni e diciannove Paesi collegati. Il nostro orizzonte è la costruzione permanente di un’Isola connessa con il mondo, a partire dal suo capoluogo». Su Alghero e Olbia operano più di quaranta vettori per un totale di 150 destinazioni in 24 Stati.

Assaggio di stagione

Per misurare il peso turistico del 2024, luglio si è rivelato un’ottima cartina di tornasole. Mese da primato storico a Olbia con 770mila passeggeri, +75mila sul 2023, +11 per cento su base annua. «In un solo mese – spiegano dal Costa Smeralda – sono stati gestiti circa 5.030 movimenti con una media di 162 voli al giorno e picchi di oltre 200 nel fine settimana». Ad Alghero luglio è valso 221.565 transiti, +3 per cento sul 2023, «il miglior risultato nella storia dell’aeroporto» a cui ha fatto da traino il +12 per cento di giugno con 198.730 passeggeri. A Cagliari, luglio si è chiuso con un aumento del 5,1 per cento: oltre 640mila passeggeri (+31.600) che nello scalo del capoluogo sono ugualmente valsi «un primato di traffico».

L’assessore

Cuccureddu da titolare regionale del Turismo sta provando a trasformare in cifra politica il suo mantra operativo. «La nostra strategia non è contare i numeri del picco stagionale», un esercizio programmatico che pure «è indispensabile, specie nell’ottica di misurarsi con la concorrenza. Noi però – prosegue l’assessore – vogliamo puntare sui target che più ci danno la possibilità di crescere da un punto di vista economico e occupazionale, quindi di dare un maggior valore ai prodotti, a partire da quelli turistici. Solo così possiamo in maniera progressiva aumentare l’incidenza dell’industria delle vacanze sul Prodotto interno lordo, evitando la concentrazione di presenze che crea inevitabilmente problemi di sostenibilità. Ambientale, economica e anche sociale».

