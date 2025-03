Il feritore convocato in Procura 

Un ruolo da chiarire. Ricostruzioni da ripercorrere. Un ferimento da giustificare. Un chiarimento in relazione a questi dubbi è atteso da Giampaolo Migali. Il 27enne di Girasole stato convocato in Procura. Giovedì pomeriggio, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, comparirà davanti alla procuratrice della Repubblica di Lanusei, Paola Dal Monte, e alla sostituta Giovanna Morra, titolare sia dell’inchiesta in cui Migali è indagato per lesioni e porto abusivo d’arma, sia di quella aperta per l’omicidio di Marco Mameli dove gli inquirenti, per ora, procedono contro ignoti. Le magistrate metteranno nero su bianco le eventuali dichiarazioni di Migali, che si è assunto le responsabilità del ferimento di Andrea Contu (26), operaio di Ilbono, ma si è dichiarato estraneo all’omicidio di Mameli.

La situazione

I procedimenti sono separati. I due fascicoli che ingombrano la scrivania di Giovanna Morra si arricchiscono ogni giorno di nuove informazioni. Il primo è stato istruito nelle ore successive all’omicidio di Marco Mameli, avvenuto alle 23 del primo marzo. Un modello 44 su cui non figurano indagati bensì solo l’ipotesi di reato. Il secondo, il magistrato inquirente l’ha aperto lunedì mattina, dopo che Migali - nelle ore appena precedenti - si è presentato spontaneamente al commissariato di Tortolì dove ha reso dichiarazioni spontanee. Agli agenti, diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, ha raccontato di essere stato lui l’autore del ferimento di Contu, smarcandosi dai fatti legati all’omicidio. Anzi, ha detto che lui Marco Mameli neppure lo conosceva. C’è una certezza: l’arma del ferimento non si trova. Migali ha riferito di averla abbandonata per strada. È mistero anche sul coltello che ha ucciso Mameli.

Le indagini

Dai medici legali Michela Laurenzo e Danilo Fois, incaricati dalla Procura di effettuare l’autopsia, che ha rivelato i dettagli dell’uccisione (tre colpi) di Mameli, il pm Morra attende gli esiti degli esami istologici e quelli dei tamponi che verosimilmente sono volti alla ricerca di dna e di tracce organiche sia sul corpo dell’operaio sia sotto le unghie. I tempi dell’attività investigativa si allungano e la restituzione della salma del ragazzo ai familiari, assistiti legalmente da Gianluigi Mastio (che ha nominato il consulente di parte Roberto Marcialis), non avverrà prima di qualche giorno. Giusto il tempo di cristallizzare (almeno) una parte dell’inchiesta.