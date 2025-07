Il femminicidio nel codice penale: «Sarà punito con l’ergastolo» 

Il femminicidio entrerà nel codice penale come un reato autonomo. Viene definito in modo ampio (come un atto di discriminazione o di odio verso una persona in quanto donna o come conseguenza del suo rifiuto ad avere o continuare una relazione affettiva) ed è punito con l’ergastolo. A ratificare la svolta è il Senato che approva il disegno di legge all’unanimità: 161 presenti, 161 sì e un applauso. Il presidente Ignazio La Russa, «estremamente lieto», evidenzia che «sui temi importanti il Senato sa esprimersi senza distinzioni di appartenenza». Mentre il testimone passa alla Camera per l’ok definitivo, la premier Meloni incassa il voto di Palazzo Madama, soddisfatta perché «l’Italia è tra le prime nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile».

Sembra così concretizzarsi l’appello a unire le forze lanciato da Elly Schlein - e raccolto dalla premier a maggio - colpita dalla morte di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall’ex fidanzato ad Afragola. La leader del Pd chiese di «mettersi a un tavolo subito e discutere». E Meloni confermò: «Dobbiamo fare di più, tutti insieme. Per Martina. Per tutte».

La più novità importante riguarda il perimetro del reato: per le opposizioni era troppo vago parlare di «atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità». Mancava l’aspetto relazionale, e soprattutto il rifiuto della donna rispetto a una storia, spesso l’innesco dei femminicidi. Alla prima parte, quindi, si è aggiunto il passaggio sul rifiuto di «stabilire o mantenere una relazione affettiva» o «subire una condizione di soggezione». Ciò vale anche per chi si percepisce donna ma non lo è anagraficamente, e i correttivi si estendono alle aggravanti previste per reati come maltrattamenti in famiglia, lesioni e stalking.

RIPRODUZIONE RISERVATA