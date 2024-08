Il femminicidio di Sharon,  restano aperte tutte le piste 

Bergamo. Due settimane e ancora nessuna risposta: Sharon Verzeni è stata uccisa con quattro coltellate dieci minuti prima dell’una di notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio scorsi mentre passeggiava in via Castegnate a Terno d'Isola, il paese di ottomila abitanti della Bergamasca dove si era trasferita tre anni fa con il compagno Sergio Ruocco. A distanza di due settimane non solo l’assassino non ha ancora un volto ma, dal poco che trapela, gli inquirenti non hanno ancora inquadrato neppure l’ambito dell’omicidio. Ovvero se il delitto sia maturato nell'ambiente delle conoscenze di Sharon - che faceva la barista da un anno - o se sia stato opera di uno squilibrato che ha agito per caso.

