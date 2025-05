Il femminicida evaso era «pentito ed equilibrato» 

Milano. Emanuele De Maria era una persona equilibrata, senza scompensi psichici, e in ambito lavorativo, all’hotel Berna, si era costruito delle relazioni affettive. Così educatori e psicologi del carcere di Bollate descrivevano il 35enne, detenuto per un femminicidio commesso nel 2016, che lo scorso fine settimana ha ucciso la barista dell’hotel dove gli era stato consentito di lavorare, ha tentato di uccidere un altro dipendente e si è gettato dal Duomo.Nelle scorse ore il ministro della Giustizia, attraverso la Corte d’Appello, ha chiesto una relazione urgente del Tribunale di Sorveglianza e gli atti sull’ammissione del 35enne al lavoro esterno. Dalle carte emerge che De Maria appariva ravveduto e in cammino per reinserirsi nella società. Sono osservazioni contenute in due relazioni dell’équipe di psicologi ed educatori e firmate dalla direzione del carcere, una del 2023 e l’altra del 2024, e nel provvedimento di poche righe della giudice Giulia Turri che, in base a quelle relazioni, ha dato l’ok. Nel primo documento il carcere segnalava che De Maria, condannato a 14 anni e 3 mesi in abbreviato, era collaborativo, aveva dato segni di resipiscenza, studiava e aveva dato due esami universitari.

