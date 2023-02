Il favoloso Giovanni Spano e la sua grande eredità  

Sono 220 anni dalla nascita di Giovanni Spano e, come si conviene a chi ha scritto un ragguardevole pezzo di storia, lo si celebra per rinnovare la memoria della sua opera. Gli appuntamenti dedicati all’archeologo, linguista ed etnologo di Ploaghe, che visse e morì a Cagliari nel 1878, sono due, entrambi a Cagliari. Giovedì, alle 17, nella basilica di san Saturnino, lo storico Luciano Carta terrà una lectio magistralis sul canonico Spano e il suo epistolario favoloso per la rassegna Dialoghi di Archeologia, architettura, arte e paesaggio, curata da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico di Cagliari. Venerdì, alle 17, nell’Ex Regio Museo in piazza Indipendenza, Franco Masala, storico dell’arte e presidente dell’Associazione Amici del Museo, con Muscolino terranno la conferenza su “Giovanni Spano nella ritrattistica dell’Ottocento”, soffermandosi sul ritratto dello studioso a opera di Giuseppe Sartorio, collocato nell’atrio del museo.

La famiglia

Nato il 3 marzo 1803 da una famiglia di agricoltori, quinto di dieci figli, Giovanni Spano studiò nel Seminario di Sassari e divenne dottore in teologia e filosofia. Ordinato sacerdote, dopo un breve soggiorno a Roma dove si trasferì per studiare lingue orientali, nel 1834 gli fu attribuita la cattedra in Sacra scrittura nell’Università di Cagliari. Viaggiò per studio in Italia e persino in Tunisia, e nel maggio del 1839 divenne Bibliotecario dell’Ateneo cagliaritano al posto di Ludovico Baïlle. Tuttavia, come spiega Maria Antonietta Mongiu, ideatrice di entrambi gli incontri dedicati al celebre storico, «la sua irriducibile passione per gli studi sulla Lingua sarda e sulle Archeologie della Sardegna non trovò convinti sostenitori tra gli accademici sardi, che giudicarono il suo lavoro “dispersivo” e interessato ad aspetti “vernacolari” del sapere». Nella primavera del 1842, Spano lasciò l’incarico di bibliotecario e in seguito abbandonò anche l’insegnamento universitario per dedicarsi completamente agli studi linguistici, delle antichità e ricchezze culturali dell’isola. Autore di una Grammatica del sardo logudorese, fondò e diresse per oltre dieci anni la rivista mensile Bullettino Archeologico Sardo. Raccolta dei monumenti antichi di ogni genere di tutta l’isola di Sardegna, cui seguì la rivista annuale Scoperte archeologiche, in cui venivano censiti e segnalati tutti i ritrovamenti archeologici.

Il relatore

Delle sue ricerche parlò ampiamente nei suoi fitti scambi epistolari: 3.028 unità epistolari, conservate presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, indirizzate a 394 corrispondenti, di cui 105 sardi, 62 stranieri e 227 italiani. Nomi di notevole caratura culturale e politica come Giorgio Asproni e Alberto Della Marmora. Luciano Carta, che ne cura la pubblicazione per la casa editrice Ilisso (sono usciti i primi tre di sette volumi), e a cui dedica la sua lectio, chiosa: «Il canonico Spano è stato colui che per primo ha segnalato al mondo l’importanza del patrimonio archeologico della nostra isola e il cui lascito aspetta ancora di essere pienamente valorizzato».