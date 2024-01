Il fascino (non) discreto di una nobiltà perduta 

Trascorso un anno piuttosto generoso di cinema d’alta qualità - con alcuni pesi massimi che non sarà facile fronteggiare in quello appena cominciato - suscita una certa gioia il fatto che fino agli ultimi giorni del 2023 sia stato possibile godere di nuove uscite meritevoli d’attenzione. Fra queste, non può certo sfuggire “Saltburn”, disponibile su Prime Video, specie considerando chi si cela dietro la sua realizzazione. Stiamo parlando della regista e attrice britannica Emerald Fennell, acclamata dall’Academy nel 2021 per “Una donna promettente” con il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. In questa seconda prova alla regia, che visti i trascorsi ha accumulato considerevoli aspettative, assisteremo all’inesorabile declino di una famiglia nobile in un brutale excursus nel mondo dell’altra società. Tra stramberie e sfarzosità fuori dal comune, un misterioso protagonista trarrà dal dolore del rifiuto il motore del proprio riscatto personale.

La storia

Oliver Quick è uno studente nel prestigioso Webbe College dell’Università di Oxford, dove seguono i corsi molti suoi coetanei più abbienti e dediti alla vita sregolata. Le sue modeste condizioni gli impediscono di integrarsi con gli altri, fino al giorno in cui scopre Felix Catton: ragazzo ricchissimo, affascinante ed estremamente influente tra i compagni. Sfruttando una circostanza del caso, Oliver riesce ad attirare la sua attenzione; comincia così a frequentare il suo gruppo di amici, partecipare ai party privati e soprattutto ad instaurare con lui una profonda intesa. Dopo la morte inaspettata del padre potrà contare sul suo nuovo amico, che per sostenerlo lo ospita nella tenuta di Saltburn dove trascorre l’estate insieme alla famiglia e ad alcuni occasionali ospiti. Ma in questo legame serpeggia qualcosa di oscuro: Oliver vive il rapporto con Felix in modo estremamente ossessivo e sfrutterà le relazioni a palazzo per trarne un vantaggio personale, assoggettando i presenti nel raggiungimento dei suoi scopi. In questa lente d’ingrandimento sulle contorte espressioni d’animo del protagonista sembrerà di trovarsi in bilico fra l’immortale “Riccardo III” di Shakespeare e una versione più moderna de “Il talento di Mr. Ripley”.

La regia

Già in prima battuta la Fennel ammalia lo spettatore con elementi visivi che - tanto nella scelta del formato video, quanto nelle scritte animate dei titoli di testa o nei chiaroscuri della fotografia - paiono trovare al contempo un distacco e un’aderenza coi fatti esposti. Contro ogni prima ed illusoria sensazione da teen movie, il film si compone di vari elementi shocking, tra parafilie e pulsioni sfrenate in bella mostra. Il tutto avviene però entro un quadro analitico non superficiale, specie riportando i vizi e la forma mentis degenerata della classe nobiliare da cui prendono vita alcuni esempi disfunzionali. A darne ulteriore mostra vi sono certe sezioni dal retrogusto lynchiano, che scivolano quasi nell’horror metafisico e surrealista. Anche gli attori non passano certo inosservati, e siamo pronti a scommettere che i giovani Barry Keoghan e Jacob Elordi lasceranno un’impronta degna di nota nel cinema a venire. Un titolo che riesce perciò a coronare un’annata già parecchio soddisfacente, e con ben pochi motivi per perderselo visto che sta a portata di telecomando.

