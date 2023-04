Il fascino di una storia unica 

La Coppa America, nata nel 1851, creata e messa in palio all’Isola di Wight dagli inglesi (dal Royal Yacht Squadron, per la precisione), porta con sé il racconto di 36 sfide divenute al tempo stesso leggenda e storia della vela. Capitoli scanditi dai modelli, dalle classi veliche in continua evoluzione, dai regolamenti e dalle furbizie, da una rivalità, quella tra inglesi e americani, divenuta feroce. Battuti nella prima regata, i sudditi di Sua Maestà non rividero più quella favolosa brocca d’argento costata cento ghinee, che per 132 anni fu di proprietà degli yankees , del New York Yacht Club che ha messo il proprio guidone su 25 delle 28 barche americane vincitrici.

Jimmy Spithill, uno dei fuoriclasse del sailing team di Luna Rossa, lui che ha partecipato a sette edizioni e che, soprattutto, ha bevuto due volte dalla Vecchia Brocca, potrebbe spiegare bene cosa significa “America’s Cup”. Prima ancora della qualità dei velisti (e ormai non soltanto) che vi partecipano, prima del conto degli investimenti dei mecenati che sostengono i consorzi, prima del calcolo dell’audience internazionale e degli enormi ritorni economici e di immagine di chi assume un ruolo (per esempio ospita un atto delle World Series preliminari) in questa competizione, ci sarebbe da parlare della sua essenza, della storia, del fascino e del prestigio che evoca.

Il mito

Gli italiani

L’Italia scoprì in modo diretto il fascino di questa sfida nel 1983, contribuendo a rendere storica quella edizione. I quarant’anni della prima, splendida avventura di Azzurra, saranno festeggiati a giugno, mese nel quale la barca il cui armatore era formalmente Gianni Agnelli regatò a Newport nel Rhode Island. Sullo scafo azzurro campeggiava il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda, segno tangibile della partecipazione del principe Karim Aga Khan a un’operazione che raccoglieva importantissimi industriali italiani. Un’operazione che, sportivamente, fu un successo.

Il Moro e Mura

Così venne (e continua a essere) interpretato il terzo posto tra gli sfidanti della Louis Vuitton Cup. Tra questi, Australia II che cambiò la storia: battè gli americani e porto la “coppa delle cento ghinee” dall’altra parte del mondo. Chi ne ha l’età ricorda le notti passate alla tv, coinvolti in una Azzurra-mania che, pochi mesi dopo, si sarebbe rivelata negli atti di nascita di tante italiane, inevitabilmente battezzate (si spera senza la rottura della bottiglia) come la barca di Cino Ricci, che oggi riposa a Porto Cervo. La Sardegna fu ancora protagonista, ma in modo diverso, più avanti, nel 1992, quando il Moro di Venezia vinse la Louis Vuitton Cup, a bordo di quella barca leggendaria, agli ordini del baffuto e affascinante skipper Paul Cayard, il randista era il cagliaritano Andrea Mura

Le notti di Auckland

Ma quanto l’Isola ha davvero sognato in grande, anche per la presenza a bordo di Luna Rossa del cagliaritano Davide Cannata, è stato nel 2021, quando, in piena pandemia, dalla Nuova Zelanda rimbalzavano le immagini che mostravano la folla e l’entusiasmo per quelle barche che Cagliari aveva visto crescere (Luna Rossa ma anche Ineos) nel porto e che il Covid aveva impedito di ammirare in regata nelle World Series cancellate. Lo stesso rimpianto per questa retromarcia che negherà al pubblico italiano di vedere barche simili (più piccole di quelle dell’America’s Cup) affrontarsi in uno degli Atti preliminari della sfida vera e propria. E a Cagliari di entrare in un circuito che profuma di storia, sì, ma anche di turismo, glamour e tanti, tanti soldi.

