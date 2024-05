Il fascino delle navi affondate 

Inviato

Villasimius. Nel porticciolo, fra la gente di mare, gira un detto: “Un pesce pescato vale tot al chilo, un pesce vivo non ha prezzo”. Come la cernia Sofia, da 11 anni star amichevole e fotografatissima da sub di mezzo mondo. L’Area marina protetta, mantenendo i fondali rigogliosi e pieni di vita, genera un’economia ricca ed ecocompatibile, alternativa alla pesca: quella delle immersioni subacquee. «Negli ultimi anni, in media, ogni stagione 6.700 persone hanno fatto un’immersione a Villasimius», spiega Valeria Masala, direttrice dell’ente che tutela oltre 14mila ettari di blu. I turisti subacquei vengono da mezzo mondo, magari muniti di macchine fotografiche, per godersi lo spettacolo sommerso. Alcuni frequentano un corso durante la vacanza per ottenere un brevetto. Un’utenza che alimenta una folta pattuglia di diving center. «Quelli autorizzati a operare nell’Area marina sono 22», fa presente Masala. Sette hanno sede a Villasimius: Subaquadive, Air Sub, Archeo Diving, Acquaman, Sub Center, Bolla blu e il Pro Dive di Stefano Bianchelli, l’istruttore super-qualificato, il maestro dei maestri morto domenica scorsa insieme all’amico e allievo Mario Perniciano mentre posizionavano un gavitello a -107 metri per segnalare il punto d’immersione per il relitto del San Marco, piroscafo affondato durante la seconda guerra mondiale.

Target ristretto

La presenza – poco fuori dal perimetro dell’Area marina – di quelli che gli appassionati considerano fra i più spettacolari relitti d’Italia è un’attrazione irresistibile per chi è formato, qualificato e attrezzato per affrontare le grandi profondità. Un’élite ristrettissima: «A visitare i relitti, a Villasimius e dintorni, sono in media circa cento persone l’anno», stima Fabrizio Atzori, ex direttore dell’Area marina. Cento su 6.700. Molti sono clienti della Pro Dive, nel cui sito internet, oltre ai consueti corsi ricreativi (accessibili a chi non ha ambizioni particolarmente spinte), ci sono quelli riservati a chi è disposto ad affrontare fatiche e costi di una formazione lunga e attrezzature adeguate. «Stefano – conferma il veterano delle immersioni Marco Marrocu, 73 anni – da una quindicina di anni aveva deciso di puntare soprattutto sulle immersioni tecniche», ovviamente più costose di quelle normali (fino a 160 euro anziché 65, dipende se si ha attrezzatura propria o la si affitta). A una clientela esigua ma esigente e disposta a spendere sono destinati i corsi tecnici offerti dal diving di Bianchelli («L’utente tipico – spiega Marrocu – è chi vuole fare attività speleo-subacquea»), i corsi rebreather (Pro Dive si vanta di essere stato “il primo diving in Italia a ospitare, servire e istruire subacquei che utilizzano apparati a circuito chiuso”, gli stessi indossati dalle due vittime della tragica immersione di domenica), e ancora quelli per istruttori e le specializzazioni (esempio: immersioni in notturna). Infine, carichi di storia e fascino e ricoperti di vegetazione marina, ci sono i relitti: il top.

Gorgonie, coralli e storia

A Villasimius, si legge nella pagina della Pro Dive, “siamo in una vera e propria wreck zone ( zona di naufragi, ndr ), con la concentrazione di relitti storici della seconda guerra mondiale tra i più affascinanti”. Un menu a tendina li propone in ordine crescente di difficoltà e distanza: si parte dal più accessibile (si fa per dire) Egle, a -33 metri, visitabile con brevetto “Advanced” o “Nitrox” e si avanza nell’abisso. Ecco il Romagna (-40 metri, brevetto “Deep”), il Loredan (-55/65 metri, brevetto “Trimix” o superiore), l’Isonzo di Torre delle Stelle, il Salpi a Capo Ferrato, e quindi i relitti riservati a “subacquei tecnici e molto esperti”: il S.S. Nicholaos ex Valdivagna, a Costa Rei, il Bengasi, tra gli 85 e i 95 metri di profondità vicino all’Isola dei Cavoli e infine, a sud di Serpentara, il San Marco. La scheda lo presenta così: piroscafo da carico, 102 metri di lunghezza, 14 di larghezza, tra i 96 e i 107 metri di profondità. La nave, “costruita da Wood Skinner & Co. nel 1919” e “spinta da una macchina a vapore a triplice espansione, poteva viaggiare alla velocità di 11,5 nodi. È stata affondata dal sommergibile Clyde alle 8,50 del primo giugno 1941, mentre navigava da Civitavecchia a Cagliari. Trasportava principalmente carbone che è ancora visibile in grandi quantità. Gorgonie chameleon e corallo nero hanno colonizzato la nave donandole colori meravigliosi. Lo stesso cannone di poppa è quasi irriconoscibile per la quantità di gorgonie che lo ricoprono”.

In coda l’avvertenza: “Immersione per espertissimi”.

