Il fascino delle Cortes a Ovodda e Mamoiada 

Tutto pronto a Mamoiada e Ovodda per le tappe di Autunno in Barbagia di oggi e domani con le vetrine di “Sas Tappas” e “Ungrones de bidda”.

Ampio il programma messo in campo dai Comuni in piena sinergia con la Camera di commercio di Nuoro e l’Aspen. A Mamoiada, mostre, esposizioni e artisti di strada faranno da cornice alla manifestazione.

Oggi e domani le sfilate dei Mamuthones e Issohadores dell’associazione Atzeni lungo le vie del centro storico (ore 17), i concerti dei Brullas (oggi alle 19) e Barbaricinos (domani alle ore 18).

In entrambi i giorni, previste escursioni archeologiche, l’apertura di varie cantine e del museo delle maschere, la vestizione del costume tradizionale e vari menu a tema, in cui non manca il Cannonau.

Ovodda propone le lavorazioni del pane e del formaggio (oggi e domani dalle 10 e 15.30). Si aggiungono convegni, balli e canti col concerto del gruppo Fantasias de Ballos (domani ore 17) ed escursioni. In agenda anche la mostra sull’abito tradizionale e i laboratori con artisti e pittori locali.

Sold out le strutture ricettive, con diversi tour operator e bus pronti a raggiungere le due comunità a partire dalle prossime ore.

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