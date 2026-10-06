Il fascino della Storia attrae i visitatori 

Il territorio di Quartucciu è ricco di luoghi storici e culturali di grande attrazione: dalla tomba dei giganti Is Concias, conosciuta anche come Sa Dom’e S’Orcu, in località San Pietro Paradiso, alla necropoli punico-romana di Pill’e Matta; dal nuraghe Nanni Arrù del borgo di Sant’Isidoro alle chiese romaniche, giusto per citarne alcuni. Attrazioni, queste, che richiamano ogni anno sempre più visitatori, come dimostrano i dati relativi alle presenze turistiche del 2025, appena resi noti dalla Regione. Mentre nel 2022, l’anno dopo la pandemia del Covid, le presenze nel territorio comunale di Quartucciu erano state 9.296, gli anni successivi sono aumentate sempre di più fino a raggiungere 14.974 nel 2025, anno di riferimento dei dati appena diffusi dall’ufficio regionale del Turismo.

L’accoglienza

Una tendenza costantemente in crescita. Dunque, la vocazione turistica di Quartucciu si consolida. I turisti che hanno visitato il territorio nel 2025 hanno riempito fino alla capienza massima gli undici bed and breakfast, i due agriturismo, le due strutture alberghiere, i cinque affittacamere e i 68 alloggi di privati che fanno locazione occasionale. Come in diverse realtà dell’Isola si osserva un tasso di riempimento delle strutture massimo in occasione dei mesi estivi di luglio e agosto, ma sono andati bene anche giugno e settembre. Dai numeri viene fuori un dato interessante: l’aumento degli alloggi privati. Nel 2022 erano 36, l’anno scorso sono stati 68, quindi quasi il doppio. E, per l’appunto, anche questi hanno registrato il tutto esaurito.

I progetti da realizzare

«Quartucciu si conferma adatta ad accogliere i turisti», dichiara l’assessore alle Attività produttive Carlo Secci, «siamo un punto attrattivo per coloro i quali cercano ospitalità in un ambito sia cittadino sia rurale, più tranquillo ed economico. Questa specificità ci invita a ragionare sulla possibilità di migliorare ed incrementare i collegamenti tra Quartucciu, Cagliari e il Poetto. Contemporaneamente siamo impegnati nel rendere più attrattivo il nostro paese anche a chi lo vuole vivere la sera, potenziando le occasioni culturali, il recupero delle tradizioni e lo spettacolo, e dall’altro lato a chi, nella logica del turismo rurale, desiderasse conoscere e vivere l’agro quartuccese». Nei prossimi mesi verrà riqualificato l’impianto polifunzionale, dove verranno ospitati importanti meeting ed eventi sportivi in grado di attrarre visitatori anche in bassa stagione. E poi, conclude Secci, «continueremo a rivitalizzare il centro storico rendendolo attrattivo anche per attività ricettive turistiche e per il ritorno di piccole attività commerciali e artigiane, creando così un circolo virtuoso che migliori il benessere generale dei residenti e dei turisti».

RIPRODUZIONE RISERVATA