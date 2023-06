Il fascino della pietra nera  sui versanti del Monte Arci,  l’antico grande vulcano  scrigno di lucenti ossidiane 

Più in basso, i resti di una grossa struttura rettangolare affiancano la strada sotto un tratto di lecceta più alta e matura: qui si trovava una importante dispensa di carbonai, il centro dell’organizzazione del cantiere forestale. I carbonai trasformarono gran parte delle foreste sarde in carbone: attorno alla dispensa si diramava una vasta ragnatela di mulattiere, interrotte dalle aie carbonili che ancora oggi testimoniano, col nero della loro terra, l’antica opera di combustione. È proprio per le vie dei carbonai che si prosegue nel cammino, lasciando la strada più battuta per una via sconnessa che si porta a nord, superando un impluvio e portandosi su una spalla battuta dal vento, fuori dal bosco: in alto, la cresta dell’Arci con lo spuntone di Trebina Longa, mentre l’occidente risplende dei riflessi del mare e delle lagune, verso il Golfo di Oristano.

Le piogge di questa bizzarra primavera si abbattono sui pendii occidentali del Monte Arci: quinte di colline ripide o smussate, avvolte dalle nebbie nelle zone più boscate e sature di verdi brillanti dove il cisto colonizza impetuosamente i costoni che hanno visto passare qualche incendio estivo. Quando il temporale si sposta lascia una luce particolare sulle tenere foglie della lecceta e nel suolo una distesa di petali dei fiori del cisto, rosa o bianchi, rovinati sul terreno saturo con caotiche geometrie. Tra le foglie secche del bosco e i fiori caduti, la pioggia ha ripulito il tesoro più prezioso della montagna: l’ossidiana. Brillano come gemme i milioni di frammenti sparsi sul terreno, testimoni di un’epoca in cui l’Arci andava formandosi, un grosso vulcano che eruttò le lave fluide che, raffreddandosi con estrema rapidità, si vetrificarono formando sa perda crobina.

Sas Trebinas

Tra il bosco ed i cisteti, camminando nelle antiche vie dell’ossidiana, si snoda un lungo percorso che visita il cuore dell’Arci. Si parte da Sas Trebinas, le cime rocciose che un tempo costituivano i grandi camini vulcanici, ormai smantellati dall’erosione e che, disposti quasi simmetricamente, ricordano le gambe del treppiede da porre sul fuoco per poggiarvi le pentole, da cui hanno preso il nome. Proprio ai piedi di Trebina Lada, dalla cima piatta che sbuca dal bosco con un panorama incomparabile, si stacca un sentiero immerso nel bosco, sulle tracce dei carbonai che sull’Arci continuarono la loro attività fino a tempi recenti. La larga carrareccia perde quota rapidamente, aggirando scuri blocchi rocciosi precipitati dall’alto ed inoltrandosi nella vallata di Arroxi, dove diventa infine una sterrata.

I carbonai

L’ossidiana

I segni di passaggio paiono esaurirsi in un vasto spiazzo erboso, dove i cacciatori hanno costruito una sorta di riparo frequentato nei mesi invernali. Nella macchia si inoltra come una fenditura uno stretto sentiero, segnato dal passaggio di qualche sporadico escursionista. Man mano che si procede si svela una stretta mulattiera minacciata dalla crescita della vegetazione, mentre si piega a nord gradualmente e la lecceta cede il posto ad un alto cisteto. È in questa zona, tra i pochi vuoti concessi al terreno dalla macchia, che l’ossidiana si mostra con più frequenza, tradita da uno scintillio nero: pian piano il sentiero si copre quasi interamente di una profusione di schegge e piccoli ciottoli corvini. Ormai si è giunti a Nuraxi, l’ultima pendice della montagna prima della vasta piana che degrada verso il mare, annunciata dall’antica chiesa di Zuradili. Pur se non frequente come nel giacimento di Conca ‘e Cannas, lontano a meridione, l’ossidiana è qui disseminata ovunque ed è facile riportare l’immaginazione alle remote epoche in cui questi giacimenti, i più ricchi del Mediterraneo, erano sfruttati dagli uomini preistorici per creare armi ed utensili, esportando il dono della montagna per tutta l’Isola ed oltre il mare.

Murus

La mulattiera converge in una strada sterrata ben tenuta che si tuffa nuovamente nella lecceta. È un bosco giovane ma vigoroso che mostra ancora i segni recenti dei cantieri dei carbonai: poco discosta dalla strada, un’ampia aia è stata scelta per una ricostruzione di una carbonaia. La strada comincia a salire fino a raggiungere la dispensa di Murus, non distante dall’omonima sorgente. Questa casupola, restaurata recentemente, testimonia di come l’organizzazione dei cantieri carbonai fosse scrupolosa e ben organizzata. Il nome della zona si riferisce invece a grosse muraglie naturali che, più in alto, sbarrano il passo nella foresta: questi dicchi vulcanici raccontano ancora la storia del Monte Arci e della sua formazione. Un ultimo tratto in salita e si imbocca l’ultima mulattiera della giornata, sfiorando Bruncu Congius e la sua vista magnifica, per uscire infine sulle creste ventose, non distante dal picco di Trebina Longa e dal punto di partenza: il percorso nell’Arci ha appena sfiorato la sua vasta complessità, ma ha rivelato il carattere intimo e segreto di questa montagna e del suo cuore nero e prezioso, lungo percorsi intatti da millenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

