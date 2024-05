Il fascino della linea verde  

Tra le tante eredità lasciate al Cagliari da Claudio Ranieri, c'è un manipolo di ragazzini terribili che, dosati con la precisa attenzione di un farmacista, hanno assaggiato la Serie A e si sono creati gli anticorpi per poterla affrontare a testa alta e senza tremare anche per il futuro. Una base su cui poter costruire il Cagliari che verrà.

Linea verde

L'ultimo talento under lanciato da Sir Claudio è stato lo zambiano Kingstone Mutandwa, attaccante del 2003, che al quinto tentativo, contro la Fiorentina, ha illuminato la serata con un gol che può essere un buon lasciapassare per il domani. Ma il Cagliari 2023-24 ha utilizzato ben cinque giocatori nati nel 2003 e un altro del 2002, chiudendo con un'età media di 26,4 anni, la terza più bassa nella gestione-Giulini.

E proprio il patron, dopo Reggio Emilia, ha tracciato la strada che il Cagliari, a prescindere dall'allenatore, dovrà seguire: «La bravura di Ranieri è stata anche nel coraggio di far entrare giovani come Obert, Luvumbo, Prati, Sulemana. Abbiamo giovani di proprietà che il mister ha avuto il coraggio di schierare e che ci hanno portato alla salvezza». Giovani non utilizzati in scampoli di partita o a gara archiviata, ma decisivi per la salvezza. Basti pensare alle gare col Torino (prima giornata), con i rossoblù schierati con una formazione con un'età media di 24,7 anni, o con la Roma (ottava giornata), affrontata con un undici titolare che aveva 24,9 anni di media. Tra i “millennials” su cui Ranieri ha costruito la salvezza, spicca naturalmente Zito Luvumbo, classe 2002, alla sua prima stagione in A. L'angolano ha contribuito alla causa con 4 gol, 5 assist e un rigore procurato in 30 presenze. Un giocatore estemporaneo, tra i pochi capaci di far saltare l'ordine delle gare puntando l'uomo con scatti e dribbling. Uno che, c'è da giurarci, quest'estate finirà spesso nelle cronache del mercato: il Cagliari valuterà le offerte, partendo da una base di 20 milioni, per capire se monetizzare subito o scommettere su una nuova stagione. Il baby della compagnia è stato invece Matteo Prati, acquisto più caro (6 milioni più bonus vari da versare alla Spal), che Ranieri ha fatto esordire in A a 19 anni, 8 mesi e 20 giorni, capace di giocare come un veterano da regista. E di resistere al momento di appannamento, superato riprendendosi il suo spazio. Per lui 26 presenze e la rete della salvezza contro il Sassuolo, la sua prima in A. Presenze costanti anche quelle di Gaetano Oristanio (classe 2002, 25 gare e 2 reti) e Ibrahim Sulemana (2003, 21 partite e 2 reti), oltre che quelle di Adam Obert (2002, 17 presenze), che anche grazie alla “cura Ranieri” si sta prendendo spazio nella nazionale slovacca con cui spera di giocare gli Europei. E ora tornerà alla base il greco Christos Kourfalidis (2002), reduce da una stagione a mangiare pane duro in B con la Feralpisalò, dove ha messo insieme 29 presenze, con 3 gol e 2 assist: potrebbe esserci anche lui nel Cagliari che sarà.

