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Settimo.
19 ottobre 2026 alle 00:24

Il fascino dei vecchi “magasinus”, folla al Festival della malvasia 

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Vincenzo Porru ha vinto a Settimo San Pietro il 15esimo concorso di “Malvasia eccellente”. Al secondo posto si è classificata la malvasia di Antonello Cabiddu, mentre il terzo posto è stato assegnato alla produzione di Davide Pili. Nove i concorrenti. In serata si è svolta la premiazione in chiusura della 15esima edizione del Festival. Quest’anno al concorso hanno partecipato in nove, con la giuria composta da enologi e sommelier che alla fine ha fatto le sue scelte, premiando appunto le malvasie di Porru, Cabiddu e Pili. Un Festival che ha ancora una volta promosso la riapertura degli storici, vecchi “magasinus”, presi d’assalto dai visitatori assieme a diversi cortili, e alcune strade del centro storico trasformate in ristorantini a cielo aperto. Tanti gli stand con i prodotti tipici di Settimo, con visite all’antico mulino, alle mostre degli oggetti sacri e del museo del costume. Poi tante manifestazioni in strada: con l’esibizione de “Is cerbus” di Sinnai, il torneo di biliardino, l’esposizione di auto e moto d’epoca, musica e altri eventi. Tre giorni intensi, che il Comune ha organizzato con la collaborazione importantissima delle associazioni locali. ( r.s. )

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