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Mamoiada, Ovodda.
09 novembre 2026 alle 00:46

Il fascino dei Mamuthones e laboratori sul pane  

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Il clima di una domenica dal sapore primaverile ha favorito il boom di presenze tra Mamoiada e Ovodda per le vetrine di Autunno in Barbagia di “Sas Tappas” e “Ungrones de Bidda”.

A Mamoiada , grande l’affluenza per la prima uscita dei Mamuthones e Issohadores dell’associazione Atzeni lungo le vie del centro storico e i concerti dei Brullas e Barbaricinos.Centinaia le visite nelle cantine del centro storico e al Museo delle maschere, con i visitatori conquistati dalla vestizione con il costume tradizionale e dai menu a tema con il Cannonau. «Siamo soddisfatti - commenta l’assessore alla Cultura, Pino Ladu - il lungo lavoro di programmazione fatto in queste settimane è stato ripagato dal pienone in entrambe le giornate». E una conferma non può che giungere dalla festa andata avanti fino a tarda a notte tra le vie in lastricato, nelle varie corti e nel popolare Pub Agricolo: «È una formula vincente - confermano alcuni tour operator - ora attendiamo di poter tornare presto a Mamoiada per un Carnevale unico nel suo genere».

A Ovodda turisti conquistati dalle lavorazioni del pane e del formaggio, balli, canti e il concerto del gruppo Fantasias de Ballos. Successo anche per la mostra sull’abito tradizionale e i laboratori con artisti e pittori locali: «La manifestazione cresce di anno - conferma la sindaca Ilenia Vacca - e anche la risposta dei visitatori è stata al di sopra di ogni aspettativa. Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per la riuscita della due giorni».

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