Il faro Mangiabarche primo (per ora) nell’Isola per i luoghi del cuore 

A meno di due mesi dal lancio del 12esimo censimento de “I Luoghi del Cuore”, promosso dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il faro di Mangiabarche, si contraddistingue nella classifica generale. Primo in Sardegna e in settima posizione nazionale, mentre qualche settimana fa manteneva fermo il quarto posto. Il numero dei voti verso il faro posizionato a poche centinaia di metri dalla scogliera, in mezzo al mare di Calasetta, aumenta, ma per ora non bastano. Si vota fino al 10 aprile del 2025. «Abbiamo una serie di iniziative da porre in essere - ha detto Giannangelo Rombi presidente del comitato per il faro - per mantenere viva l’attenzione e far aumentare il consenso affinché possiamo classificarci nei primi posti. La strada è lunga e abbiamo bisogno di alcuni accorgimenti tecnici che ci permettano poi di intervenire verso l’obiettivo primario che è quello di poter eseguire l’indispensabile manutenzione». Sul podio provvisorio dei luoghi più votati ci sono la Scuola militare e Chiesa della Nunziatella a Napoli, la Fontana Antica di Gallipoli, la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro a Lerici. «Più che un invito a continuare a votare, il mio è un appello al sentimento che si prova nel vedere il sole che si immerge nel mare, proprio dietro il faro di Mangiabarche - ha detto Remigio Scopelliti, ex sindaco, impegnato in tutte le associazioni di Calasetta - perché questo è un sito che appartiene all’umanità intera. Ad ammirare il panorama al tramonto o il faro con il mare in tempesta, spesso ci sono turisti che arrivano da tutto il mondo. Questo è il motivo per cui tutti dovrebbero votare il faro e per cui deve essere salvato».

