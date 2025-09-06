Il Faro Mangiabarche a Sant’Antioco 

Guardate che meraviglia! Questo scatto è stato realizzato a Sant’Antioco da Lorenzo Busilacchi in compagnia di Manuel Floris, astrofisico e direttore sceintifico del Planetario de L’Unione Sarda a Cagliari. Il Faro Mangiabarche si erge sull’omonimo scoglio, situato a circa 400 metri al largo dell’isola di Sant’Antioco. Costruito intorno nel 1935, il Faro segnala ai naviganti, provenienti dalle coste spagnole e dall’isola di San Pietro, la presenza di un tratto di mare particolarmente rischioso. Secondo una leggenda, il nome Mangiabarche deriverebbe dall’aspetto delle secche e delle rocce che si vendono, che ricorderebbero i denti di un mostro marino.

Ci racconta il fotografo cagliaritano: «Erano quasi le 20. Nonostante il caldo, una leggera brezza si alzava dal mare increspandolo leggermente. Il cielo era rosso infuocato dal Sole al tramonto, il mare d'un azzurro, rapidamente più scuro e sulla sinistra il Faro Mangiabarche, una costruzione di pietra erosa dal tempo. Dagli scogli ho potuto scattare una scena stretta, comprendendo entrambe gli elementi. Ho seguito tramite una serie di scatti, il Sole fino all’orizzonte, confuso tra le nubi e la foschia, il mare e il cielo hanno dato vita a uno scenario suggestivo».

