Il faro di Mangiabarche rischia di crollare 

C’è un faro da salvare a Calasetta. Fonte di ispirazione di artisti e scrittori, soggetto di milioni di fotografie scattate quando il mare rinforza da libeccio e la bianca risacca sale attorno alla sua maestosa presenza, quello di Mangiabarche è un faro in pericolo. Annoverato tra i 15 più belli al mondo, mostra ormai da tempo i segni dell’indifferenza di chi se ne sarebbe dovuto occupare e non lo ha fatto. Il nome della località, oltre a suggerisce scenari inquietanti per romanzi e leggende, di certo certifica l’importanza del faro situato proprio sugli scogli che affiorano dal mare.

L’allarme

«Ormai da diverso tempo la comunità calasettana è in ansia per le condizioni in cui versa il faro di Mangiabarche - dice il vice sindaco Roberto Sinzu - in seguito all’interessamento attento e dettagliato di alcuni calasettani, hanno portato a conoscenza dell’opinione pubblica il forte stato di degrado e le condizioni di precaria stabilità in cui versa questa importante struttura. Ora si rischia il crollo, pertanto, l’amministrazione comunale chiede con forza un intervento immediato e urgente di consolidamento strutturale, insieme alla manutenzione straordinaria e risanamento conservativo». Una celere presa in carico del problema richiesta al ministero della Difesa, servizio Demanio della Regione Sardegna, assessorato Beni culturali, Capitaneria di Porto di Sant’Antioco, di Cagliari, ente Marifari, Ufficio Tutela del paesaggio.

La storia

Eretto nel 1932 su scogli affioranti a circa 300 metri dalla costa, per motivi di sicurezza della navigazione, ancora oggi, tramite la lanterna di cui è dotato alla sommità, segnala lo stato di pericolo e la presenza di scogli, assumendo nel tempo anche un valore storico culturale ed una connotazione identitaria importante per Calasetta. Vista la sua posizione geografica, l’immobile risulta soggetto alle continue azioni dei forti venti di maestrale, alle imponenti mareggiate di libeccio e alle sollecitazioni del moto ondoso, oggi rischia il crollo.

Muri lesionati

I recenti controlli effettuati sulla struttura evidenziano le lesioni in facciata, il disfacimento murario delle pareti insieme alla disgregazione della fondazione. Le crepe longitudinali presenti lungo la muratura perimetrale inoltre rappresentano un chiaro sintomo di cedimento strutturale. «Purtroppo questi beni identitari sono abbandonati e lasciati all’incuria - dice il presidente di Italia Nostra di Sant’Antioco, Graziano Bullegas - il recupero di queste importanti testimonianze storiche dovrebbe essere una delle opere da finanziare prioritariamente. In Sardegna si è invece scelto di abbandonarli al degrado per poi alienarli e privatizzarli. Mentre quelle poche esperienze positive di recupero e di restituzione alla pubblica fruizione, come quella di Italia Nostra nella Torre Canai, a Sant’Antioco, vengono boicottate e super tassate da costi demaniali non sopportabili da associazioni no profit». Manutenzione infrastrutturale, ma anche assenza di interventi tecnici per recuperare la funzione prioritaria del faro e cioè l’illuminazione.

L’ex guardiano

«Quando ero in servizio mi sono occupato diverse volte del faro di Mangiabarche - dice Bruno Leone, guardiano del faro in pensione - ci alternavamo con i colleghi di Carloforte. Poi abbiamo assistito piano piano al totale disinteresse verso i fari in generale, soprattutto in Sardegna. Sembra che non interessi a nessuno salvare queste strutture che per le comunità hanno un importanza identitaria e che sono ancora oggi preziose per la sicurezza della navigazione. I lavori non si possono rinviare più». Bisogna fare in fretta. «Anche la funzionalità della lanterna non risulta efficiente, risultando spenta per lunghi periodi con grave compromissione della sicurezza del traffico marittimo sia navale che della pesca professionale e dilettantistica che si svolge intorno al faro - ha detto Sinzu - il contesto ambientale di notevole pregio, forma un unicum con la costa prospiciente e l’entroterra, l’immobile inoltre ha di notevole interesse pubblico per la sua funzione e per l’assetto storico culturale è ritenuto un bene importante per la comunità calasettana intera e si ritiene pertanto prioritario la sua tutela e la sua salvaguardia». Dalla riva, una cinquantina di persone osservano il faro. Alcuni scattano le fotografie proprio nel momento i cui il mare e il faro si uniscono. «Il faro di Mangiabarche è decisamente il monumento più identitario e richiama turisti da tutto il mondo - dice Aldo Vigo, pescatore di Calasetta - poi la passeggiata da Mangiabarche al nido dei passeri fa da cornice a queste bellezze della natura che bisogna assolutamente salvaguardare».

