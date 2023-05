Il faro dà la scossa, intervengono i vigili del fuoco 

Due notti fa, una cagnolina di appena due anni ha preso la scossa dopo aver appoggiato la zampetta su un faretto di illuminazione posto dentro un’aiuola. Succede nel centro abitato, in piazza Porta Nuova. A lanciare l’allarme, la proprietaria: «Vicky deve camminare sull’erba, come ci ha consigliato la fisioterapista, ed essendoci una piazza con le aiuole vicino casa, la porto lì - racconta Roberta Orrù - Quando ha messo la zampetta nel faretto ha iniziato a piangere, io mi sono subito accorta che il dolore era stato provocato da una scossa elettrica. Tornata a casa, ho cercato di tranquillizzare la cagnolina mentre mio padre è poi uscito per controllare il faretto: anche lui ha preso la scossa».

Vicky è una cagnolina disabile, che a causa di un ictus ha perso la vista e cammina a fatica. Tempestiva la segnalazione ai vigili del fuoco: intervenuti subito dopo l’accaduto, hanno nastrato l’aiuola in attesa di fare accertamenti. «Trovo assurdo che al giorno d'oggi ci si debba preoccupare anche di andare a fare una passeggiata con il proprio cane e correre il rischio che rimanga folgorato on una aiuola - conclude Orrù - era già successo ad un altro cane, poteva succedere ad un bambino». Sul posto, nella mattinata di ieri, anche i tecnici del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA