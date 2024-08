Il farmaco salvavita? Solo per i residenti 

Odissea per un farmaco salvavita non disponibile per chi si trova in Sardegna me è residente fuori regione. A farne le spese un emigrato sardo, Bruno Palitta, 78 anni, che sta trascorrendo alcuni mesi con amici e parenti, tra Carbonia e Buggerru. Di certo non si immaginava l’odissea che avrebbe vissuto per reperire un farmaco antitumorale salvavita prescrittogli dall’ospedale dove è in cura a Firenze da quando ha subito un delicato intervento.

Il problema

L’uomo, originario del Sulcis Iglesiente ma da tempo residente in Toscana sta portando avanti la sua piccola battaglia per un diritto che dovrebbe essere riconosciuto a tutti, quello alla salute: «Da giugno combatto ogni mese per avere questo farmaco che in Toscana trovo senza problemi ma in Sardegna sembra introvabile – racconta – ho girato tutte le farmacie del territorio ma non è ne disponibile ne ordinabile». In questi mesi a sua tutela è intervenuta la Asl di Carbonia Iglesias e ha fornito la terapia di giugno e di luglio, non senza qualche difficoltà: «Questo farmaco non è disponibile per chi vive fuori regione perché non è in distribuzione per conto della Asl – spiegano dall’ufficio stampa dell’ente – tuttavia ci siamo adoperati per far in modo che il signor Palitta non interrompesse la terapia e negli ultimi 2 mesi siamo riusciti a fornirgli il farmaco. Raccomandiamo di informarsi sempre prima di lunghe partenze».

Le norme

Il sistema sanitario nazionale infatti non prevede che tutti farmaci siano erogati da tutte le Asl, l’ha imparato a sue spese il pensionato sulcitano: «Forse avrei dovuto portarne una scorta con me ma nessuno me lo aveva detto – aggiunge Bruno Palitta – non potevo immaginare tutta questa burocrazia. È vero che si tratta di due regioni diverse ma siamo pur sempre in Italia». Ovvero i ritardi della burocrazia complicano ulteriormente le cose. L’uomo, recatosi alla farmacia territoriale nel giorno prefissato per il ritiro tramite la Asl prima di Ferragosto, ha scoperto che il farmaco non c’era nemmeno lì: «Era stato ordinato apposta per me, quando mi hanno detto che non c’era non ci volevo credere. Il personale è stato molto disponibile e mi hanno garantito che avrebbero risolto in breve tempo». Stavolta le cause dell’indisponibilità del farmaco sarebbero da ricercarsi in un ritardo nelle consegne: «Mi hanno promesso che ci sarà lunedì, speriamo bene».

