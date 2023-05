«Il farmaco salvavita per i trapiantati? È quasi introvabile» 

«Il farmaco antirigetto che da dodici anni permette a mio marito di andare avanti è diventato ormai introvabile, il rischio è che presto in tutta l’Isola venga a mancare quell’acido micofenolico del quale le persone trapiantate non possono fare a meno». Ha provato prima nella farmacia di Frutti d’Oro dove si rifornisce abitualmente, poi in quella dell’ospedale Brotzu di Cagliari, ma Emma Putzu non è riuscita a trovare neppure una scatola di Accord 360, il farmaco che suo marito Carlo assume da quando, dodici anni fa, aveva subito il trapianto di pancreas e rene.

«Siamo molto preoccupati – racconta Emma Putzu - , tralasciando il fatto che sino a non molto tempo fa bastava recarsi alla farmacia del Brotzu per ricevere questo farmaco salvavita, sino all’inizio dell’anno potevamo reperirlo senza problemi a Frutti d’Oro, anche se ultimamente potevano fornirci solo una scatola alla volta. Da giorni, purtroppo, l’Accord da 360 milligrammi è introvabile, sono corsa al Brotzu, ma sono stati in grado di prescrivermi solo la versione da 180 mg: mi hanno spiegato tra pochi giorni le scorte saranno esaurite ovunque. Mi auguro questa situazione si risolva al più presto, senza l’antirigetto tutti i trapiantati rischiano la vita». (i. m.)

