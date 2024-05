Il farmaco per la chemioterapia che ora scarseggia in tutta Italia 

ROMA. Si chiama fluorouracile: è un farmaco chemioterapico molto utilizzato dai pazienti oncologici ma per ora è «carente o disponibile in quantità ridotta» in Italia. Ne dà notizia l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), spiegando che «le confezioni disponibili non saranno in grado di soddisfare le richieste del mercato per i prossimi mesi». «Stimiamo - sottolinea il presidente Aiom, Francesco Perrone - che circa il 20% dei nuovi pazienti oncologici ogni anno potrebbe avere potenzialmente bisogno del fluorouracile, si tratta di 70-75mila pazienti l’anno». La periodica carenza di farmaci si è acuita da qualche anno, a seguito del conflitto in Ucraina e della difficoltà di produzione di alcuni principi attivi.

