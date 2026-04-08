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09 aprile 2026 alle 00:12

Il famoso egittologo Zahi Hawass a Cagliari 

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È tra gli egittologi più celebri al mondo e uno dei più autorevoli divulgatori della cultura faraonica. L’archeologo Zahi Hawass sarà a Cagliari domani e sabato per un doppio appuntamento inserito nel programma della mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta” ospite alla Passeggiata coperta del bastione di Saint Remy. L’esposizione, organizzata da Sémata insieme al Comune, sta registrando un forte interesse di pubblico, con oltre 17 mila visitatori nei primi quaranta giorni di apertura.

Il programma della due giorni prevede venerdì una lectio magistralis sull’antico Egitto e la presentazione del suo libro autobiografico. L’incontro col pubblico, già sold out, si terrà nel Teatro Doglio alle 18 e sarà un’occasione unica per assistere alla conferenza in cui illustrerà le sue importanti scoperte, proponendo materiale archeologico inedito. Zahi Hawass ha riportato alla luce tombe dimenticate, ha difeso con forza il patrimonio culturale del suo Paese, ha incantato milioni di persone con documentari, conferenze e libri. Al termine della conferenza presenterà il suo ultimo libro autobiografico, un viaggio straordinario tra scoperte, celebrità e passione per l’Egitto, in cui per la prima volta si racconta la sua storia: dagli inizi difficili da studente modesto fino alla fama internazionale. Un percorso fatto di ostinazione, viaggi, scoperte sensazionali e incontri con attori, capi di Stato, scienziati e regnanti.

La mattina di sabato, alle 11.30, Hawass visiterà la mostra e incontrerà il pubblico per il firmacopie del suo ultimo libro “L’uomo con il cappello”.

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