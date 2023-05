Il “Falso ricordo” di Annicchiarico 

Emozioni da provare, da trasmettere, da immaginare. Dal dolore lancinante alla gioia incontenibile, passando per lo stupore, la delusione e la commozione. C'è tutta la gamma della sfera emotiva in “Falso ricordo”, Rossini editore, romanzo d’esordio di Eugenio Annicchiarico, manager pubblico, che si occupa di inclusione sociale e di politiche attive per il lavoro, e che ha già mostrato la passione per la scrittura con la pubblicazione di opere a più mani con il collettivo letterario Elias Mandreu, e di racconti. Enrico, Claudia e Giulia sono i protagonisti di una vicenda intensa e profonda, la cui ricostruzione è affidata al lettore: le tessere del mosaico sono sparse lungo il percorso narrativo, che si svela capitolo dopo capitolo creando una particolare sintonia tra lettore e personaggi. In un crescendo di informazioni e dettagli, la storia colpisce per gli eventi ma soprattutto per i sentimenti che ne scaturiscono. L’animo umano è scandagliato e viene restituito nella sua forma più pura, nell'incrocio tra passato, presente e futuro, che amplifica il senso di scoperta.

Tappe

La prima tappa è l’epilogo: anno 2021. Una donna disperde in mare le ceneri di una persona cara. È Giulia, che, pur essendo giovane, ha imparato una delle lezioni più importanti della vita: saper scegliere in base ai propri desideri. Non è un insegnamento che proviene da sua madre, Claudia, da cui ha ricevuto troppi silenzi oltreché l’esempio di una forza incrollabile. Avrebbe voluto che la figlia si laureasse in Giurisprudenza e che seguisse le sue orme, diventando magistrato. Invece Giulia sceglie di dedicarsi alla passione di sempre: la recitazione. La notizia spiazzante arriva in un momento già di per sé complicato: il funerale di Enrico, padre di Claudia, nonno di Giulia. È l’assente più presente in questo momento di svolta: è stato uno scrittore di fama, ha pubblicato tanti romanzi, che sono stati la sua ancora di salvezza quando la vita lo trascinava a fondo. Avrebbe voluto condividere i suoi successi con gli affetti, ma alcuni gli sono stati strappati da un destino crudele, altri li ha persi perché l’animo umano è inafferrabile nella sua libertà di espressione. Non basta amare per essere riamati. Non basta essere sinceri per essere perdonati. La svolta, dunque. Chi inizia a vivere da allora in poi e chi si ferma a considerare come ha vissuto. Questione di prospettive. Come quelle che si avvicendano nel seguito della narrazione. Anno 2039. Giulia e Claudia si ritrovano dopo tanto tempo: sono cambiate molto. La prima è un’attrice affermata ma, in una lettura distopica della realtà in cui la tecnologia ha preso il sopravvento, è impermeabile alle emozioni: non riesce più a percepirle, può solo ricordarle quando serve. L’altra ha perso la percezione di sé e del mondo che la circonda: l'Alzheimer le ha portato via tutti i ricordi. Sembra un contrappasso per entrambe. Il passato ha condizionato la vita di Claudia: la fine del matrimonio dei genitori, la separazione dal padre, il silenzio come difesa, la reazione agli ostacoli della vita, non ultimo una figlia da crescere da sola. Giulia ha invece vissuto di emozioni fino a poco prima: ha conosciuto l’amore profondo, come quello per il nonno Enrico, ma ha anche conosciuto il dolore, quello per una madre che non l’ha capita e per un figlio mai nato. Si torna indietro fino al 1968 per recuperare equivoci e sensazioni inespresse, elementi ricorrenti in tre cuori che si cercano senza trovarsi quanto avrebbero meritato. In una Sardegna di spiagge e di mare, richiamo irresistibile per i personaggi, la dimensione onirica si fonde con quella reale, mescolando la vita quotidiana ai ricordi e donando la chiave di lettura per fatti che troppo a lungo sono sembrati inspiegabili, perché colti nel solo aspetto razionale. “Non è segnata su nessuna mappa”, scrive Melville in Moby Dick, filo rosso della narrazione, “i luoghi veri non lo sono mai”.

