Il falso pescivendolo svaligiava le case 

«Volete pesce fresco?» Puntualmente il fantomatico pescivendolo di strada si è preso i soldi dagli sprovveduti clienti, tutti anziani, facendo perdere le sue tracce. I pesci? Mai consegnati. I soldi dei poveri clienti se li sarebbe puntualmente messi in tasca senza alcuna consegna. Ieri i carabinieri della Stazione di Monserrato hanno arrestato il presunto responsabile di questo singolare ma non inedito raggiro, accusato anche di furto di gioielli oltre che di truffa.

Il copione

Una delle ultime vittime un’anziana di 80 anni. L’incontro con la pensionata, poi la solita proposta: «Ho pesci appena pescati, li vuole?». La donna non aveva soldi in tasca, lo sconosciuto le ha proposto di accompagnarla a casa in Vespa, lei ha accettato e subito dopo lo sconosciuto è entrato in casa. Così mentre la pensionata cercava i soldi per poter acquistare i pesci, il giovane avrebbe colto l’occasione di frugare qua e là impossessandosi di qualche gioiello, allontanandosi indisturbato. In precedenza, l’indagato avrebbe raggirato anche tanti anziani. Il solito incontro, l’avvio di un discorso qualsiasi, poi la battuta finale. «A proposito, vorrebbe mangiare pesci freschi? Ho la possibilità di farglieli avere subito».Tutto in cambio di qualche banconota. Chi ha abboccato, non ha più visto lo sconosciuto che ha trattenuto i soldi anticipati dalle sue vittime, senza consegnare i pesci promessi.

Una vicenda non nuova, anche a Monserrato. I carabinieri della stazione, ricevute alcune denunce, hanno avviato le indagini che coordinate dal comandante della stazione, luogotenente Pierpaolo Sabiu, hanno portato ora alla identificazione del presunto truffatore, un 32enne cagliaritano. Quindi il rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari e ieri l’arresto.

La procedura

L’indagato è stato rintracciato dai militari che lo hanno fermato e accompagnato in caserma. Qui il giovane si è visto notificare il provvedimento del magistrato, finendo poi nel carcere di Uta, accompagnato dagli stessi carabinieri che hanno svolto le indagini. Una inchiesta che comunque va avanti con l’obiettivo di risalire ad altre vittime del raggiro e agli eventuali complici del giovane. In merito il riserbo è totale: i carabinieri invitano comunque eventuali altre vittime a presentarsi in caserma per denunciare gli incontri col “pescivendolo” e le proprie disavventure. Probabilmente tutte le vittime hanno potuto cucinare il buon pesce fresco, acquistandolo al mercato.