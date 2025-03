Il falso broker patteggia: otto mesi per evasione 

Arriva la prima condanna per Alessandro Di Capua, il broker assicurativo finito in carcere, quando due settimane fa è stato raggiunto da una misura cautelare del gip del Tribunale di Nuoro. Ieri l’uomo è comparso davanti al giudice Claudia Falchi Delitala per rispondere dell’evasione commessa poche ore dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari e ha patteggiato 8 mesi. Era uscito per andare a comprare le sigarette, nonostante le pesanti accuse appena notificate di truffa aggravata, estorsione e sostituzione di persona. Prosegue l’indagine madre condotta dai pm Selene Desole e Sandra Maria Bendetta Picicuto, con nuove querele arrivate sul tavolo dei pm. Per la Guardia di finanza, oltre 100 mila euro ottenuti illecitamente. Di Capua contattava clienti per sottoscrivere polizze, ma il contratto non veniva inviato e le somme trattenute dal truffatore. L’uomo poi carpiva informazioni su pendenze dei clienti che successivamente contattava spacciandosi per il “comandante della Guardia di finanza” o il “vice-prefetto” o il “funzionario dell’Agenzia delle entrate” e pretendeva denaro. La Gdf nei giorni scorsi ha notificato il sequestro dell’auto dell’uomo, ma il mezzo non era suo: alla società di leasing, non aveva nemmeno pagato le ultime rate.

