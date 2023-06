Il fallimento dello Zar dietro la rivolta L’incubo del nucleare  

Nel caos drammatico che sta travolgendo la Russia ci sono molti aspetti da chiarire e da spiegare ma un punto appare chiaro: la marcia su Mosca della brigata Wagner - per ora messa in modalità di attesa - sancisce, in maniera plastica, il fallimento di Vladimir Putin e, forse, secondo alcuni analisti, anche l’inizio della sua fine politica.

In qualsiasi modo finisca quella che Prigozhin chiama “guerra civile”, l’esito per lo zar rischia di essere devastante. Il cuoco di Putin, l’uomo che soltanto poche settimane fa ha espugnato Bakhmut, adesso minaccia direttamente il Cremlino con un rovesciamento delle parti che è il simbolo più chiaro della sconfitta di Putin. Prigozhin attacca i vertici russi per il modo in cui hanno condotto e conducono la guerra in Ucraina e, sicuramente, anche per malcelate ambizioni personali. Sarà decisivo il ruolo dell’esercito, dove alcuni generali, sotto banco, concordano con le critiche rivolte al Cremlino. Dopo la decisione di Prigozhin di fermare la marcia verso Mosca, in queste ore di grande confusione qualcuno adombra la possibilità di un accordo tra Putin e quello che è stato per lunghi anni un suo fedelissimo con l’obiettivo di passare ad una fase ancora più dura nella guerra in Ucraina con l’uso e il dispiegamento delle armi nucleari tattiche. È un’ipotesi difficile da condividere anche se certificherebbe, comunque, il fallimento di tutte le strategie messe in campo fino ad oggi da Putin. Sono ore decisive per la Russia, ma anche per il destino del mondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA