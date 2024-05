Il fallimento come un ergastolo 

Una vita in tribunale, 36 anni alle prese con la procedura fallimentare dell’impresa di famiglia. Umberto Manconi non ce la fa più. Aveva 46 anni quando i giudici iniziarono a occuparsi della sua società, la Casador snc, e adesso l’impresario tempiese ne ha 82. Un calvario infinito, alle prese con le carte bollate e uffici di ogni tipo, non solo quelli giudiziari. Roba che non si augura neanche ai nemici. La situazione è tutta negli atti della procedura ultradecennale ancora pendente nella Sezione civile del Tribunale di Tempio. In questo momento il curatore fallimentare, l’avvocata Cristiana Gatto (che ha il merito di avere sbloccato l’iter) sta ultimando le formalità per il piano di riparto dei fondi ricavati dalla vendita dei beni. Ad oggi, quindi, non si può indicare con certezza il termine delle operazioni.

«Non sono un fallito»

Umberto Manconi continua a venire in Tribunale, a Tempio, ma lo fa sempre di meno. La sua presenza negli uffici non è più necessaria. In 36 anni ha fatto innumerevoli volte le scale del palazzo di giustizia. Seduto in corridoio, al secondo piano, dove ci sono gli uffici della cancelleria civile, si guarda attorno sconsolato e dice: «Sono stanco di questa storia. Non ne posso più. Da quasi 40 anni sono alle prese con documenti, atti giudiziari, scadenze del Tribunale e avvocati. E poi fa male sentire la parola fallimento. Ma io non sono fallito, è una società che è stata dichiarata fallita». Manconi ha ragione, infatti nelle nuove disposizioni sulla insolvenza e crisi delle aziende, il termine fallimento non esiste più, si parla di liquidazione giudiziale. Nessuno deve essere bollato a vita con una parola che ferisce.

Inciampi nell’iter

La riforma è maturata durante il lunga vicenda dell’impresario tempiese, il fascicolo della Casador è stato talmente lungo da accompagnare la riforma delle procedure concorsuali. Il quadro normativo dell’inizio della procedura non esiste più, è successo anche questo nel frattempo. Umberto Manconi vorrebbe vivere in pace adesso e dice: «Fate presto, chiudete la procedura». In Tribunale stanno cercando di farlo, insieme al curatore e al legale dell’impresario, Monica Liguori. Nel corso degli anni è successo di tutto, l’iter è rimasto bloccato un decennio anche per una sanatoria edilizia che non arrivava. Casador snc ha pagato tutti i suoi dipendenti. Monica Liguori commenta: «È inaccettabile dal punto di vista umano, un imprenditore può anche avere commesso degli errori, ma questo è come un fine pena mai».

RIPRODUZIONE RISERVATA