Il facilitatore digitale arriva anche a Bacu Abis e Cortoghiana 

Molte delle pratiche cui i cittadini devono accedere si svolgono online e non sempre si hanno le necessarie competenze: per questo motivo il Comune di Carbonia ha avviato, gratuitamente, un servizio di “facilitazione” digitale rivolto in particolare a chi non ha particolare dimestichezza con i dispositivi informatici, le tecnologie digitali, e le loro funzioni.

Visto il gradimento del servizio, da lunedì prossimo 19 maggio l’amministrazione ha deciso di potenziare il servizio nelle ex circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis.

Il servizio è già presente da quasi due mesi nella sede dell’ex Tribunale di via XVIII Dicembre e riscontra diverse adesioni. Si aggiungeranno due nuovi punti di facilitazione digitale: nella sede di Cortoghiana il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e nella ex circoscrizione di Bacu Abis il martedì e giovedì dalle 9 alle 12. L’obiettivo è ridurre il divario digitale e promuovere l’educazione sulle tecnologie del futuro. Il sostegno può servire per attivare lo Spid, fare un pagamento online, imparare a usare meglio il pc o lo smartphone. Gli esperti incaricati dal Comune offrono aiuto e la formazione.

