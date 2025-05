Il duo Masbedo e la storia di “Arsa” per raccontare il sottile equilibrio uomo-natura 

La simbiosi tra uomo e natura prende vita in “Arsa”, un suggestivo ritratto di solitudine che Masbedo (duo di artisti composto da Iacopo Bedogni e Nicolò Massazza) realizza con in mente la ricerca di un senso più intimo, elaborando il passato attraverso il rito e il ricordo tornati a vivere nel presente.

Cresciuta a Stromboli fin da piccola, Arsa affronta da giovane adulta la dolorosa perdita del padre, uno scultore da cui ha ereditato insegnamenti e racconti di fantasia. Rimasta sola in una piccola casa nella riserva, trascorre le giornate con semplicità e custodisce oggetti preziosi in un vecchio container, come fosse il suo scrigno dei tesori. Partiti per una vacanza, tre amici trovano alloggio in un’abitazione vicina. Uno di loro spera di coinvolgere la ragazza per conoscerla meglio. Da un primo avvicinamento si farà strada una reciproca curiosità, risvegliando lontani trascorsi sul fondo della memoria. In una dimensione poetica dove emerge la componente audiovisiva, i sentieri selvaggi, i suoni ambientali e il soffondo musicale evocano un’aura mistica che sfugge alla concretezza e all’opacità di un vuoto realismo. La parola s’intona al clima di sospensione, sia attraverso la voce narrante, con interventi ben associati alle immagini, sia nelle riflessioni e scambi di idee tra compagni di viaggio.

Pregevole l’apporto d’interpreti come Lino Musella, Tommaso Ragno e Michele Sinisi, che, seppur breve, si adatta ottimamente al contesto e offre all’insieme un ulteriore tocco di spessore. Una pellicola delicata che non si può fruire con gli schemi di lettura convenzionali, ma che tuttavia saprà lentamente conquistare con il suo linguaggio unico e di una spontaneità quasi infantile (g.s.).