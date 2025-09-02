Il duello Kean-Retegui scalda la nuova Italia 

Firenze. L'Italia manca dal Mondiale dal 2014, quella guidata dal neo commissario tecnico Rino Gattuso vuole suturare questa ferita: assente nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar la Nazionale non vuol mancare al prossimo appuntamento in Messico, Canada e Stati Uniti. La rincorsa inizierà venerdì a Bergamo (stadio sold out) contro l'Estonia, poi la trasferta lunedì sul neutro di Debrecen in Ungheria contro Israele.

La sfida

Mentre Gattuso ha cominciato a lavorare sul campo, potendo contare ieri sul gruppo al completo, nessuno a Coverciano prende anche solo in considerazione un terzo fallimento, una terza esclusione, meno che mai fra i nuovi convocati. Come Pio Esposito che quando l'Italia è salita l'ultima volta in vetta al mondo, nel 2006, aveva appena un anno, o Giovanni Leoni, il più giovane del gruppo con i suoi 18 anni, che non era ancora nato. Giovanni Fabbian, classe 2003, ne aveva solo tre. «Ci si aspetta che l'Italia giochi sempre il Mondiale, lo vuole tanto il nostro ct e noi faremo di tutto perché ciò accada», ha affermato il centrocampista del Bologna che studia Economia per avere un futuro pronto quando smetterà di giocare.

Largo ai giovani

Andare al Mondiale è un obiettivo che non può essere fallito: «L'assenza della nostra Nazionale negli ultimi due Mondiali è e sarà uno stimolo in più per noi giovani» è il pensiero fisso di Pio Esposito e compagni. Intanto Leoni, appena trasferitosi al Liverpool per 35 milioni, ha raccontato di aver visto alcune immagini del trionfo azzurro a Berlino nel 2006: «Essere allenati da chi è stato campione del mondo fa un certo effetto ed è un onore e un piacere», ha detto il giovane difensore voglioso di ripagare la fiducia di Gattuso e magari, come Esposito e Fabbian, i volti nuovi di questa Italia, debuttare già nelle prossime gare.

Prove generali

Per adesso a Coverciano ci sono lavori in corso, l'allenamento di ieri è stato il primo in cui il ct ha potuto contare su tutto il gruppo fatta eccezione per Scamacca, alle prese con un problema al ginocchio sinistro ma rimasto ugualmente in ritiro. Gattuso durante le prove tattiche ha alternato il modulo 4-2-3-1 al 4-3-3, i ballottaggi sono diversi, a cominciare dall'attacco dove Kean e Retegui duellano per una maglia da titolare. Al momento le certezze sono capitan Donnarumma, il cui trasferimento al Manchester City è stato ufficializzato ieri, Bastoni centrale difensivo e Barella in mediana. Sulla fascia sinistra si candida fortemente Zaccagni, per il resto ancora tanti dubbi e valutazioni da parte del commissario tecnico che ovviamente vuole partire con il piede giusto. Stamani, gli azzurri hanno incontrato il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, il quale ha spiegato loro le novità del regolamento. Oggi è prevista un'altra sessione di lavoro nel pomeriggio, stavolta interamente a porte chiuse.

RIPRODUZIONE RISERVATA