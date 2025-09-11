VaiOnline
Giovanili.
12 settembre 2025 alle 00:11

Il ds Carta ha rinnovato sino al 2029 

Pierluigi Carta sarà il direttore sportivo del settore giovanile del Cagliari almeno sino al 30 giugno del 2029. Ieri l’annuncio del rinnovo da parte del club. Un nuovo doppio biennio di contratto, dunque, per il dirigente rossoblù che ha portato nell’Isola, tra gli altri, Luvumbo e Obert, entrambi protagonisti oggi con la prima squadra. C’è anche la sua mano nella Coppa Italia conquistata la scorsa stagione dalla Primavera. A proposito dell’Under 20, da quest’anno affidata a Pisano, domenica alle 11 è in programma ad Asseninello la gara con il Milan.

