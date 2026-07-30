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Scherma.
31 luglio 2026 alle 01:03

Il Dream Team non tradisce mai 

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Hong Kong. L'ottava medaglia della scherma azzurra ai Mondiali di Hong Kong 2026 la infilzano le ragazze del fioretto. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno conquistato l'oro e il tetto del mondo battendo 45-29 gli Stati Uniti nella sfida che ha chiuso una edizione storica (4 ori 4 argenti), come sottolineano il presidente federale Luigi Mazzone e il capo delegazione Daniele Garozzo. «Dentro questi numeri c’è una squadra che arriva in fondo in quasi tutte le competizioni» in uno scenario che vede sempre più Paesi arrivare a medaglia, «e quindi é sempre più difficile vincere. Eppure noi siamo sempre lì».

Si è invece fermata ai quarti la corsa dell'Italia della sciabola maschile. Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini - dopo aver superato Australia e Germania - nell'incontro che metteva in palio un posto tra le prime quattro hanno ceduto alla Romania (45-36).

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