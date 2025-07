Il dream team ce l’ha la sciabola 

Tbilisi. C’è stato un tempo in cui il dream team per eccellenza della scherma era quello italiano del fioretto femminile. Ma ieri, ai Mondiali di Tbilisi, mentre le fiorettiste conquistavano una comunque prestigiosa medaglia di bronzo, a trionfare era la squadra maschile della sciabola. In Georgia, la medaglia d'oro a squadre è finita al collo di Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, che in finale hanno battuto l'Ungheria (detentrice e da sette edizioni sempre a medaglia) per 45-37. Per l’Italia è il settimo titolo e segue quello di Mosca 2015. Da allora un argento (Wuxi 2018) e tre bronzi.

In precedenza gli azzurri avevano battuto la Thailandia (domenica) e, ieri la Germania negli ottavi, la Polonia nei quarti e il Giappone in semifinale per 45-36.

L'Italia di fioretto femminile, invece, si è fermata in semifinale, quando Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi sono state sconfitte dalle storiche rivali della Francia per 34 a 45. Nella “finalina” per il bronzo il pronto riscatto con la netta affermazione sul Giappone per 45-30.

Sale così a 6 medaglie il bottino dell’Italia in questa edizione dei mondiali che aveva già visto il trionfo della squadra maschile del fioretto (Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi) e i bronzi individuale delle fiorettiste Cristino e Favaretto e dello sciabolatore Curatoli.

